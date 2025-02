Reinserimento sociale dei fragili, il progetto di Caritas e Comune

Caritas e Comune di Savignano sul Rubicone insieme per la pulizia nelle zone del centro storico di Savignano dove i volontari hanno iniziato a raccogliere i piccoli rifiuti prendendosi così cura di alcune aree centrali e di passaggio particolarmente frequentate dai cittadini e utili ai percorsi pedonali.

Il progetto è nato grazie alla collaborazione del Comune di Savignano, con il quale attraverso l’Unione Rubicone e Mare è stato firmato un protocollo, e alla sponsorizzazione della Ferramenta Tosi di Savignano che ha fornito il materiale necessario per la raccolta, raccoglitori, guanti e pinze.

Il protocollo prevede il reinserimento sociale di persone fragili attraverso il volontariato e il loro impiego in attività socialmente utili. Al momento sono quattro i volontari attivi il cui lavoro va a supporto delle ditte appositamente incaricate. Un referente Caritas coordina le attività e garantisce la formazione agli operatori.

Dice Elena Battistini, coordinatrice della Caritas del Rubicone: "I volontari sono molto attenti e ben disposti a mettersi in gioco per la cura delle aree verdi, e da subito si è instaurato un clima di collaborazione e amicizia. È bello vedere come questo servizio faccia del bene a Savignano e allo stesso tempo ai volontari".