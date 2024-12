Renato Serra ai Nazionali. Le silver si fanno valere

Continua a essere ricco di soddisfazioni il percorso delle giovani promesse della ginnastica artistica che fanno riferimento al gruppo Silver della ‘Renato Serra’ Cesena, realtà la cui prima squadra milita invece nel campionato di serie A potendo contare su atlete di livello interazionale. Pure le aspiranti del campionesse del settore silver stanno in ogni caso raccogliendo ottimi risultati, come dimostrano i tanti podi conquistati lo scorso fine settimana nell’ambito dei campionati nazionali ‘winter edition’ andati in scena a Rimini. Dal 5 all’8 dicembre in riviera si sono infatti date appuntamento atlete provenienti da tutto il Paese, diverse per categorie e fasce di età, impegnate nell’assalto alle medaglie tricolori. Missione pienamente compiuta da parte del gruppo cesenate, che per l’occasione è stato rappresentato da 35 ginnaste, dagli 8 ai 16 anni, giunte alla competizione forti della preparazione ricevuta dalle due insegnanti Florina Corpadean e Ilaria Briccolani, che le seguono costantemente durante tutto l’anno e che hanno fatto sentire la loro importante presenza anche in occasione del grande evento riminese. Per due giorni si è gareggiato per assegnare i titoli individuali, mentre nella terza giornata è stato il turno del torneo a squadre, che si è svolto a coppie. Entrando nello specifico dei traguardi raggiunti, Diletta Soldati si è classificata al primo posto nella categoria Ld3 avanzato A4, aggiungendo anche il terzo posto nel duo Lc3 – A4 in coppia con Giulia Donati. Maria Vittoria Andreucci e Agata Babbi sono invece laureate campionesse nazioni Lc nella categoria Open. Lucia Baldisserri e Giulia Petralia sono arrivate prime nell’Ld3 avanzato, categoria open, conquistando così un oro al quale Petralia ha aggiunto pure l’argento messo al collo nella gara individuale Ld3 avanzato A4. Infine, Rebecca Ricci e Anita Rossini si sono piazzate al secondo posto nll’Lc3 duo tra le Junior 2. Ottimi risultati sono stati comunque raggiunti da tutte le atlete cesenati in gara, alcune delle quali in particolare sono rimaste fuori dal podio soltanto per un soffio. Il tempo e le occasioni per rifarsi di certo non mancano.