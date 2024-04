Renato Serra diventa un librogame. I lettori nei panni dello scrittore

Domani alle 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana, si terrà la presentazione del librogame Renato Serra, utilizzabile digitalmente e pubblicato a stampa, rivolto in particolare ai giovani ma capace di attirare l’attenzione di un pubblico certamente più vasto. Il libro game è stato realizzata dal Comune di Cesena in collaborazione con l’Associazione Deina, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del bando dedicato alle ’Case e studi delle persone illustri’, questa pubblicazione è stata pensata per avvicinare le persone, in modo particolare i più giovani, alla figura di Renato Serra, proponendo la sua vicenda personale nel contesto della storia cesenate e della storia italiana dei primi anni del Novecento.

"Nel corso di questi ultimi anni – commenta l’assessore alla cultura Carlo Verona – la figura storica del cesenate Renato Serra è stata posta al centro del dibattito culturale cittadino grazie a una ricca serie di iniziative e proposte tese a valorizzare il lascito di questo nostro illustre concittadino. Un particolare ringraziamento va alle ragazze e ai ragazzi dell’Istituto ‘Renato Serra’, indirizzo turistico, che con le loro visite guidate alla casa di viale Carducci hanno contribuito ad arricchire il percorso di studi e di apertura alla città avviato dall’Amministrazione comunale. A questo si aggiunge l’assegnazione del titolo di ’Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna’ conferito dalla Regione nel marzo 2023 a coronamento di un ampio progetto e la presenza costante del pronipote che ci ha aiutato a rendere più completa la biografia dell’avo, anche grazie al ritrovamento della cassetta con gli indumenti personali che Serra aveva con sé al fronte, ma anche allo scritto sui giovani che partivano per la campagna di Libia, da cui è stato ricavato uno scritto presentato recentemente in Biblioteca Malatestiana. In conclusione, presentiamo ora questo libro digitale che potrà essere scaricato dal sito del Comune di Cesena e che si presta ad un confronto finale su tematiche di carattere civico ed etico".

Percorrendo il libro, il lettore, che veste i panni di un personaggio vicino a Renato, è condotto ad prendere delle decisioni. La storicità degli elementi di contesto garantisce un rapporto autentico con la vicenda di Serra e con la storia di Cesena nei primi anni del ‘900 intrecciata con quella dell’intera nazione. Per favorire l’accessibilità del libro è stato utilizzato il font EasyReading studiato per facilitare la lettura alle persone affette da dislessia. Il librogame è illustrato da Corrado Bianchetti di Corracomics su progetto grafico di Filippo Bonadiman.

Alla presentazione saranno presenti gli autori del libro Valentina Colombi, Cristina Lentini e Dino Perco, Vittorio Ferorelli del settore patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, l’assessore alla cultura e inclusione Carlo Verona ed Elisabetta Bovero, dirigente del settore Biblioteca Malatestiana e Cultura. L’evento, a ingresso gratuito, gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna.