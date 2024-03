Renato Serra e la partenza di un gruppo di soldati per la Libia

Oggi alle 17 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana sarà presentato il volume “Renato Serra. Partenza di un gruppo di soldati per la Libia” (Società di Studi Romagnoli, 2023) a cura di Marino Biondi e Roberto Greggi. L’evento sarà presentato da Carlo Dolcini dell’Università di Bologna e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cultura Carlo Verona, Alessia Morigi, presidente della Società di Studi Romagnoli, e di Paolo Zanfini, direttore scientifico della Biblioteca Malatestiana.

’Partenza di un gruppo di soldati per la Libia’ inaugura il tempo finale della vita di Renato Serra. Il 1912 è l’anno della partenza, dall’estate al dicembre. Un testo breve, sedici fogli, di una rara potenza visiva e visionaria, che si credeva perduto, e, ritrovato nella casa bolognese dei Serra, ha autorizzato i curatori a una nuova edizione. Dunque è l’autografo, e l’esigenza di adeguatamente illustrarlo, il movente primo della presente edizione. Protagonista di queste pagine febbrili, affollate di figure, ricche di situazioni, dense di domande sul tempo, la storia, il destino, la gente di Cesena, qui assunta ad avanguardia delle folle del Novecento, portate dalle guerre del secolo come da una irresistibile corrente oscura, alla conquista di remote mete d’oltremare, e al traguardo di morte del grande conflitto mondiale. Serra osservò, e più volle condividere, quel principio d’epoca, per le strade della sua città, da Barriera Cavour alla stazione ferroviaria, seguì curioso e turbato quei giovani che partivano senza saperlo incontro a una storia ignota, e che tale, inconoscibile, sarebbe rimasta. L’evento è a ingresso libero e gratuito.