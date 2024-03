"Rendo omaggio alla bellezza del Bonci"

di Raffaella Candoli

Domenica alle 18, il teatro Bonci è protagonista di un evento di grande portata in campo musicale. In esclusiva europea accoglie infatti l’esibizione dell’artista americano Rob Mazurek, con la formazione completa della sua multietnica "Exploding Star Orchestra". L’ensemble eseguirà composizioni scritte appositamente da Mazurek per la tappa cesenate, e l’anteprima assoluta della nuova suite Psycho-Chambers (Prisms #1 #2 #3). Il concerto è organizzato da Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale in collaborazione con l’associazione Area Sismica e sarà preceduto alle 17, nella sala Morellini, per il ciclo di incontri "Teatri del suono", dal dialogo tra Carlo Boccadoro, consulente artistico dell’attuale stagione musicale del Bonci, e il direttore artistico di Area Sismica Ariele Monti, dal titolo "La musica delle stelle". L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Rob Mazurek, grande trombettista, artista visivo, filmmaker, compositore, improvvisatore, regista di installazioni audio-video, indagatore di sonorità elettroniche), spiega, nel corso di una conferenza stampa che "traggo energia da un posto nuovo che visito e ne faccio musica. In particolare, le mie composizioni inedite intendono rendere omaggio alla bellezza del teatro Bonci". Quanto alla suite Psycho-Chambers (Prisms #1 #2 #3) "è suddivisa in tre movimenti, e il titolo trae origine da quell’esplosione che riceve il cervello all’ascolto di una musica eccitante, coinvolgente; quelle sensazioni si riverberano all’esterno in mille sfaccettature, come fa un prisma colpito dalla luce che restituisce una miriade di colori".

La formazione orchestrale, guidata da Mazurek (direttore, tromba, elettroniche) si compone di Damon Locks (voce, elettroniche), Angelica Sanchez (piano), Ingebrigt Håker Flaten (contrabbasso, basso elettrico), Pasquale Mirra (vibrafono), Victor Vieira-Branco (vibrafono), Thomas Rohrer (rabeca, sassofoni), Chad Taylor (batteria), Mikel Patrick Avery (batteria) e Mauricio Takara (percussioni, elettroniche), un organico che riunisce artisti americani, norvegesi, svizzeri, italiani e brasiliani e darà vita ad un’improvvisazione corale, perché peculiarità dell’Exploding e` proprio quella di generare "a seconda dell’acustica, della rispondenza del pubblico, della sintonia che ne nasce, una musica che, pur con parti scritte e passaggi arrangiati, è creata sul palco". Dunque, la musica di Mazurek e` al di la` di ogni categorizzazione, eclettica, di un genere assolutamente originale. I suoi "quadri" sonori in costante movimento, intrecciano jazz improvvisato, elettroacustica e instant classic: un metamorfismo, a partire dall’organico, che di tournée in tournée vede l’avvicendarsi di collaboratori stabili e di guest star. "Non sono previsti interventi solisti – aggiunge ancora Mazurek -, perché la forza della musica sta nell’esecuzione condivisa: sarò io, a dirigere l’ensemble e a chiamare i musicisti a gruppi di tre o quattro ad eseguire le improvvisazioni sul tema". Mazurek è nato nel 1965,nel New Jersey, da padre polacco, è vissuto in Brasile dal 2000 al 2005 traendo ispirazione anche dalle sonorità della foresta pluviale amazzonica. A San Paolo ha conosciuto Mauricio Takara e Guilherme Granado , suoi partner in un’altra formazione, il São Paulo Underground, un gruppo dedito all’esplorazione e all’espansione delle tradizioni musicali brasiliane. Negli ultimi anni si è stabilito a Marfa, nel cuore del deserto texano, dove dall’inizio degli anni ‘70 si è stabilita una celebre comunità di artisti. Ha scritto oltre 300 composizioni originali e ha pubblicato una sessantina di registrazioni su varie etichette e ha ricevuto anche numerosi premi.