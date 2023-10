Repa sostiene la ripartenza delle Cucine Popolari

Repa Italia, azienda leader nella distribuzione di ricambi per la ristorazione, attiva da oltre quarant’anni a Cesena (sino a marzo 2023 con il nome di LF SpA), contribuisce alla completa ripresa delle attività di Cucine Popolari dopo l’alluvione che ha duramente colpito Cesena e la Romagna nel maggio di quest’anno, con una donazione volta all’acquisto di attrezzature e ricambi per la cucina. L’impresa cesenate ha deciso di sostenere l’associazione che offre cibo e relazioni umane a chiunque ne abbia bisogno, con una particolare attenzione verso le persone in condizioni di maggiore necessità economica e sociale.