Reperto bellico tedesco donato al Museo Linea Christa

E’ stato consegnato al museo della Linea Christa di Sogliano al Rubicone un reperto della Seconda Guerra Mondiale, donato da Mirko Beer, un cittadino di Sayda (Germania), gemellata con Sogliano. Lo ha preso in consegna l’ assessore alla cultura Erica Comandini, in occasione di una visita del comitato di gemellaggio soglianese alla cittadina di Sayda, insieme ai consiglieri comunali Alessandro Chella e Andrea Gozzi. Il reperto è una parte del cingolo di un carro armato Sturmhaubitze 42, fatto esplodere dagli stessi soldati tedeschi nei pressi di Sayda, onde evitare la sua cattura da parte dell’ esercito alleato, in quanto il mezzo si era impantanato in un acquitrino.L’Amministrazione Comunale ha ringraziato Mirko Beer e la comunità di Sayda per il reperto donato e l’associazione Linea Christa per il lavoro di conservazione della memoria di quei tragici eventi.

