"Reperto eccezionale sottostimato dal Comune"

Il sobbalzo di attenzione politica e mediatica di cui beneficia in questi giorni lo scavo archeologico sarsinate che ha riportato alla luce un capitolium, se ha avuto un inizio, non può non chiamare in causa Sauro Turroni: architetto, ex parlamentare dei Verdi. "Già alla fine di luglio - testimonia - avevo appreso dalla stampa di un ritrovamento archeologico a Sarsina che alle immagini si rivelava imponente ma appariva sottostimato dall’amministrazione comunale che era intenzionata a ricoprirlo una volta effettuate le analisi del caso". "Mi sono attivato per capire meglio di cosa si trattasse e per farlo conosce ad altri poiché tutto veniva tenuto fin troppo riservato - continua Turroni -. Sono andato a vederlo e mi sono accorto che non era una scoperta insignificante. Altro che piscina! Bastava guardare le dimensioni. Sarsina è il sito archeologico più importante della nostra provincia e non solo, e il professor Ortalli nei suoi studi aveva ipotizzato proprio lì l’esistenza di un grande luogo di culto. Ne ho parlato con lui e lo ha confermato, aveva tracciato anche una mappa. A quel punto ho coinvolto l’onorevole Luana Zanella che ne ha fatto un’interpellanza rivolta al ministro Sangiuliano. Un’altra interrogazione è stata inoltrata alla giunta regionale". "Ora - argomenta Sauro Turroni - la priorità è sapere quale sviluppo può esserci per questa scoperta. Non dimentichiamo che Sarsina ha già un museo nazionale, e ad esso deve essere legato questo altro magnifico pezzo di storia italiana. Il Capitolium mostra l’avanzata dei romani, che da qui cacciarono gli umbri, lungo la penisola. Di mano in mano che avanzavano conquistando le città imponevano le espressioni della loro civiltà. E’ una testimonianza fondamentale per la storia nazionale e di questi luoghi". "C’è tanta terra in campagna - conclude Turroni - che facciano là il centro commerciale e il palazzetto dello sport". e.g.