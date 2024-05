Replica di Bartolini:: "Manca il personale"

Sara Bartolini, candidata sindaco per la lista di centrsinistra ’Semplicemente Roncofreddo’, dopo le accuse dell’onorevole Alice Buonguerrieri di non avere speso i soldi ricevuti per la ricostruzione dice: "L’ordinanza che riconosce le somme per la ricostruzione è stata emanata a novembre 2023. Ma manca il personale per i lavori. Abbiamo accolto con molto favore quanto dichiarato dal generale Figliuolo, che la prossima ordinanza darà la possibilità di fare concorsi lampo per le assunzioni. Dei 7.170.000 euro riconosciuti a Roncofreddo, sottoscritta dalla struttura commissariale, ma a oggi non abbiamo alcun progetto".