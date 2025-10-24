Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente BolognaAbusi sessualiQuando finisce cantiere tramPupi AvatiOlio Marche
Acquista il giornale
CronacaRequisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista"
24 ott 2025
ANDREA ALESSANDRINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Requisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista"

Requisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista"

Il sindaco è intervenuto sull’aggressione di un albanese da parte di un gruppo di giovani. "Le forze politiche siano compatte"

La manifestazione contro il razzismo. in piazza della Libertà dopo il pestaggio

La manifestazione contro il razzismo. in piazza della Libertà dopo il pestaggio

È mancato solo in apertura la formula ’Signori della corte’ rivolto ai consiglieri comunali – investiti ad essere giudici unanimi nel condannare un episodio politico che definirà tecnicamente ’di squadrismo’ – alla requisitoria del sindaco pubblico ministero Enzo Lattuca, nel consiglio comunale di ieri. Si riferiva a quanto avvenuto nella notte tra l’11 e 12 ottobre in corso Mazzini, pieno centro: la violenza di gruppo ad opera di una quarantina di giovanissimi ai danni di un cesenate nato in Albania, residente e lavoratore nel nostro territorio, che ha riportato una prognosi di trenta giorni. Denti caduti, zigomo fratturato e lacerazioni multiple. In attesa della completa ricostruzione dei fatti, le forze politiche non sono allineate nei loro giudizi e non c’è un’ unica versione.

Lattuca ha riferito di aver parlato con la vittima, che gli ha raccontato di essere riuscito a difendersi, essendo giovane e prestante. Fosse stato più mingherlino, sarebbe andata molto peggio. "Quello che è avvenuto – così è partita l’analisi del sindaco – è una violenza di gruppo di questo tipo e per questo politica, che non può e non deve essere accettata come fatto normale. Queste aggressioni con varie venature politiche, nei confronti di chi ha un’idea, una provenienza o un colore della pelle diversi noi non le vogliamo più. Siamo certi che la risposta di questa comunità, a partire dalle istituzioni, sarà ferma. Una volta accertate tutte le circostanze, auspico una condanna unanime rispetto a questo tipo di violenza, che presenta almeno apparentemente una certa venatura politica".

Lattuca ha osservato che in ballo non c’è solo un tema di sicurezza urbana, ma la convivenza civile e il rispetto reciproco: "Dalle immagini della videosorveglianza e dalle testimonianze di diversi cittadini, emerge che un gruppo di giovani, probabilmente alcuni minorenni, ha aggredito la vittima. Invito i cittadini che hanno visto o udito a raccontare ciò che sanno alle forze dell’ordine".

"Secondo la vittima – ha aggiunto Lattuca – tutto sarebbe iniziato da una spallata e un insulto rivolto a un suo amico di colore, poi scappato e l’aggressione è degenerata ai suoi danni". Quanto alle diverse versioni circolanti, esposte anche da partiti della minoranza, Lattuca ha detto di essere disponibile a incontrare chi ha partecipato a questo gruppo, ma ha invitato gli interessati a raccontare alle forze dell’ordine ciò che sanno o hanno visto. Infine il sindaco è tornato al punto che più gli premeva: la condanna politica.

"Definire quanto accaduto una semplice rissa è un esercizio da azzeccagarbugli. Al pronto soccorso ne è finito uno solo. La violenza di gruppo non è una scazzottata tra ragazzi, ma è un atto collettivo, contro una persona sola". Ma perché secondo il sindaco quello che è avvenuto è un atto squadristico? "Non considero un problema in sé se un gruppo veste di nero – ha affermato in merito – ma il saluto romano, inneggiare ‘Duce! Duce!’ e le scritte ‘Gioventù folgorante’ sulle magliette parlano da sé. Questi elementi, uniti ai fatti, delineano una venatura chiaramente politica di un gruppo che si cela dietro il tifo organizzato. Tecnicamente è squadrismo: attaccare in tanti una sola persona e inneggiare al Duce".

E se il richiamo alla simbologia fascista non fosse non esattamente consapevole, trattandosi perlopiù di minorenni analfabeti di storia? "Anche se fosse una farsa – ha chiuso il sindaco – dobbiamo porci il problema. Gli elementi oggettivi già noti sono di grande gravità, inediti nella storia recente di Cesena. Chiedo e spero che il consiglio comunale prenda una posizione ferma, pur nell’attesa di tutti gli accertamenti. Se i fatti verranno confermati, questa dovrà essere la nostra posizione comune: condanna unanime. Il silenzio è dei colpevoli".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaSicurezza urbana