Requisitoria di Lattuca in consiglio comunale: "Condanniamo tutti l’attacco squadrista"

È mancato solo in apertura la formula ’Signori della corte’ rivolto ai consiglieri comunali – investiti ad essere giudici unanimi nel condannare un episodio politico che definirà tecnicamente ’di squadrismo’ – alla requisitoria del sindaco pubblico ministero Enzo Lattuca, nel consiglio comunale di ieri. Si riferiva a quanto avvenuto nella notte tra l’11 e 12 ottobre in corso Mazzini, pieno centro: la violenza di gruppo ad opera di una quarantina di giovanissimi ai danni di un cesenate nato in Albania, residente e lavoratore nel nostro territorio, che ha riportato una prognosi di trenta giorni. Denti caduti, zigomo fratturato e lacerazioni multiple. In attesa della completa ricostruzione dei fatti, le forze politiche non sono allineate nei loro giudizi e non c’è un’ unica versione.

Lattuca ha riferito di aver parlato con la vittima, che gli ha raccontato di essere riuscito a difendersi, essendo giovane e prestante. Fosse stato più mingherlino, sarebbe andata molto peggio. "Quello che è avvenuto – così è partita l’analisi del sindaco – è una violenza di gruppo di questo tipo e per questo politica, che non può e non deve essere accettata come fatto normale. Queste aggressioni con varie venature politiche, nei confronti di chi ha un’idea, una provenienza o un colore della pelle diversi noi non le vogliamo più. Siamo certi che la risposta di questa comunità, a partire dalle istituzioni, sarà ferma. Una volta accertate tutte le circostanze, auspico una condanna unanime rispetto a questo tipo di violenza, che presenta almeno apparentemente una certa venatura politica".

Lattuca ha osservato che in ballo non c’è solo un tema di sicurezza urbana, ma la convivenza civile e il rispetto reciproco: "Dalle immagini della videosorveglianza e dalle testimonianze di diversi cittadini, emerge che un gruppo di giovani, probabilmente alcuni minorenni, ha aggredito la vittima. Invito i cittadini che hanno visto o udito a raccontare ciò che sanno alle forze dell’ordine".

"Secondo la vittima – ha aggiunto Lattuca – tutto sarebbe iniziato da una spallata e un insulto rivolto a un suo amico di colore, poi scappato e l’aggressione è degenerata ai suoi danni". Quanto alle diverse versioni circolanti, esposte anche da partiti della minoranza, Lattuca ha detto di essere disponibile a incontrare chi ha partecipato a questo gruppo, ma ha invitato gli interessati a raccontare alle forze dell’ordine ciò che sanno o hanno visto. Infine il sindaco è tornato al punto che più gli premeva: la condanna politica.

"Definire quanto accaduto una semplice rissa è un esercizio da azzeccagarbugli. Al pronto soccorso ne è finito uno solo. La violenza di gruppo non è una scazzottata tra ragazzi, ma è un atto collettivo, contro una persona sola". Ma perché secondo il sindaco quello che è avvenuto è un atto squadristico? "Non considero un problema in sé se un gruppo veste di nero – ha affermato in merito – ma il saluto romano, inneggiare ‘Duce! Duce!’ e le scritte ‘Gioventù folgorante’ sulle magliette parlano da sé. Questi elementi, uniti ai fatti, delineano una venatura chiaramente politica di un gruppo che si cela dietro il tifo organizzato. Tecnicamente è squadrismo: attaccare in tanti una sola persona e inneggiare al Duce".

E se il richiamo alla simbologia fascista non fosse non esattamente consapevole, trattandosi perlopiù di minorenni analfabeti di storia? "Anche se fosse una farsa – ha chiuso il sindaco – dobbiamo porci il problema. Gli elementi oggettivi già noti sono di grande gravità, inediti nella storia recente di Cesena. Chiedo e spero che il consiglio comunale prenda una posizione ferma, pur nell’attesa di tutti gli accertamenti. Se i fatti verranno confermati, questa dovrà essere la nostra posizione comune: condanna unanime. Il silenzio è dei colpevoli".