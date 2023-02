Residence Alessandra, alloggi senza gas e tv

Ieri è ufficialmente iniziata l’agonia del residence ’Alessandra’. Il proprietario della struttura ricettiva situata in via Caboto a Ponente ha infatti interrotto la fornitura di gas e negli appartamenti non si vede più la televisione. Viene dunque dato seguito a quanto scritto nel cartello affisso lo scorso 15 febbraio, e cioè che il residence avrebbe chiuso i battenti. Nello stesso cartello è scritta la data di lunedì scorso, 20 febbraio, ma per fortuna nessuno ancora si è presentato per cambiare le serrature e mettere le sbarre.

Le famiglie che occupano gli alloggi hanno ancora la corrente elettrica e questo è positivo, anche se prima o poi anche Enel dovrà ottemperare alla richiesta del proprietario relativa all’interruzione della fornitura perchè chiude l’attività. "Siamo molto preoccupati - dicono alcuni affittuari - perchè di punto in bianco i fornelli della cucina si sono spenti, quindi per cucinare qualsiasi cosa siamo costretti ad utilizzare il forno che è alimentato dalla corrente elettrica. Per fortuna gli alloggi sono dotati di split che pompano aria calda e anch’essi funzionano a corrente elettrica. Andare avanti così è sempre più dura, perchè viviamo tra mille disagi e nessuna delle persone che chiamiamo, incluso il proprietario, ci risponde al telefono".

La famiglia con tre bambini seguita dai servizi sociali continua ad avere il supporto del Comune, mentre gli altri nuclei familiari devono arrangiarsi e trovare un’altra sistemazione, ma è molto difficile, come ci confida un altro condomino: "Io ho trovato un’altra sistemazione, ma dal mese prossimo, mentre gli altri vicini stanno ancora cercando. Il fatto che il Comune abbia sensibilizzato Enel a non staccare la luce è senz’altro positivo, ma adesso abbiamo bisogno di poter rimanere almeno sino al 15 marzo per poterci organizzare".

Giacomo Mascellani