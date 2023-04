Residence, altre denunce per gli abusivi

di Giacomo Mascellani

Nei confronti di alcuni abusivi che occupano il Residence Adriana sono arrivate altre denunce. L’ultima riguarda una vera e propria aggressione da parte di un uomo che ha minacciato di morte uno dei membri della società che ha in gestione la struttura ricettiva.

Purtroppo non è la prima volta che ciò accade, solo che questa volta le minacce sono state fatte in strada, quindi in un luogo pubblico, e alla presenza di due carabinieri. I titolari si sono già recati nella caserma sul lungomare di Cesenatico per sporgere denuncia e hanno nuovamente attivato il loro studio legale, che ha chiesto misure restrittive, in relazione al grave episodio. Altre denunce molto probabilmente arriveranno agli occupanti abusivi anche per i danni causati all’interno degli alloggi. Questo perchè dai primi sopralluoghi è stato subito chiaro che non si tratta di riparare, ma di dover smontare e sostituire mobili, arredi, tendaggi, sanitari e dover sistemare porte, muri e impianti, per poi tinteggiare tutti gli interni. Dalle immagini dell’interno di alcuni alloggi, è visibile sporcizia in ogni centimetro quadrato, servizi igienici devastati e interni danneggiati. I nuovi gestori della società che ha firmato un contratto di affitto di azienda con il proprietario, si stanno rimboccando le maniche e portano avanti la loro battaglia per difendere il diritto ad entrare in pieno possesso del residence. Su 16 appartamento ce ne sono ancora quattro occupati abusivamente, da una coppia di cittadini tunisini, da una coppia di rumeni, da una coppia di italiani e da una coppia formata da un italiano e da una peruviana. È una lotta per la rivendicazione di un diritto che stanno conducendo con il loro studio legale e le forze dell’ordine, sulle quali puntano molto, come ci confida il legale rappresentante della società che ha in gestione la struttura: "E’ veramente sconfortante vedere cosa hanno fatto gli abusivi nel periodo in cui hanno occupato gli alloggi, perchè sembra che vi abbiamo soggiornato delle bestie anziché degli esseri umani. Nonostante ciò andiamo avanti e ringraziamo i carabinieri di Cesenatico, che sono sempre presenti e tengono sotto controllo la zona".

La speranza dei gestori è anche nelle mani del tribunale di Forlì: "Abbiamo presentato una denuncia, per chiedere lo sfratto immediato degli occupanti gli alloggi senza alcun titolo. La speranza con l’avvicinarsi della stagione estiva che rappresenta la nostra unica possibilità di avere un reddito e coprire le spese, è che lo sfratto venga eseguito in tempi brevi, anche perchè non ci sono minori coinvolti".