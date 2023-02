Residence chiude le porte, preoccupate le famiglie

di Giacomo Mascellani

Nella zona Ponente si vivono giorni di attesa per quello che è uno dei problemi più sentiti di questa zona di Cesenatico. Il proprietario del Residence ’Alessandra’ in via Caboto una settimana fa ha annunciato di voler chiudere la struttura, all’interno della quale alloggiano sedici famiglie, che rischiano di finire in strada. Il titolare dell’immobile probabilmente ha deciso di tenere aperta l’attività soltanto nel periodo estivo, in virtù dei notevoli rincari delle bollette e della presenza di famiglie che comunque non hanno rispettato i pagamenti pattuiti.

La chiusura era stata fissata dallo stesso proprietario per lunedì scorso 20 febbraio, con un cartello affisso al portone d’ingresso cinque giorni prima e, a detta degli ospiti del residence, senza alcun tipo di preavviso. In questi giorni a preoccupare è stato soprattutto il possibile taglio delle utenze, e in particolare quello della corrente elettrica, annunciato e non smentito dall’azienda fornitrice del servizio. Questo significa che effettivamente da un giorno all’altro verrà interrotta l’erogazione di luce, specie se l’imprenditore deciderà di dar seguito alla sua intezione di chiusura.

La tensione all’interno della palazzina è palpabile e le preoccupazioni sono molto serie, con tutti gli affittuari arrabbiati, anche in virtù del fatto che hanno tentato a più riprese di mettersi in contatto con il padrone di casa, ma non ci sono mai riusciti. Quest’ultimo, secondo alcune voci raccolte in strada ed in un bar vicino, pare che si trovi all’estero, ma nei prossimi giorni dovrebbe tornare a Cesenatico. Ricordiamo che all’interno degli alloggi ci sarebbero tre famiglie con bambini, di cui una con tre piccoli che è seguita dai servizi sociali del Comune e almeno due nuclei familiari con persone anziane che soffrono di varie patologie.

L’Amministrazione attraverso l’assessore Emanuela Pedulli e gli uffici si è attivata subito e ha tranquillizzato la famiglia seguita, così come non saranno lasciate sole le persone fragili in eventuali condizioni critiche. Le famiglie invece autonome si sono attivate immediatamente e fortunatamente senza ingrossare le fila di quanti chiedono assistenza all’ente pubblico, tant’è che alcuni nuclei hanno già trovato un’altra sistemazione in affitto e altri la stanno cercando. Sono dunque giorni di attesa, nella speranza che al più presto giunga il proprietario in rientro dall’estero, magari concedendo qualche giorno in più alle persone alloggiate, e soprattutto che non venga tagliata la luce al residence.