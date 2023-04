Residence chiuso, nuove denunce dai gestori

di Giacomo Mascellani

A Cesenatico ha destato scalpore la notizia dei nuovi proprietari del Residence Alessandra, i quali di fatto sono ostaggio degli abusivi che occupano senza alcun titolo cinque dei sedici appartamenti della struttura situata in via Caboto nella zona Ponente. Dopo le difficoltà e i litigi nemmeno tanto velati tra il proprietario che ha deciso di chiudere la precedente gestione e gli ex ospiti della struttura, adesso è il nuovo gestore ad avere seri problemi, in un contesto dove paradossalmente sono gli abusivi ad avanzare dei diritti.

Ieri nella caserma della Compagnia dei carabinieri di Cesenatico si è presentato Roni Pelari che assieme alla moglie Petya Pelari ha rilevato l’affitto di azienda del residence. Pelari ai carabinieri ha spiegato come stanno le cose e comunicato di aver presentato tramite il proprio legale una denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, in cui denuncia di essere stato minacciato dalle persone che abusivamente occupano da mesi i cinque appartamenti. Ricordiamo che le famiglie e l’unico nucleo familiare fragile seguito dai Servizi sociali, hanno già da febbraio trovato un’altra collocazione. Rimangono come occupanti abusivi (e alcuni di essi anche perseguibili penalmente per il furto di corrente elettrica), una coppia di cittadini tunisini, un uomo originario della Romania con la sua fidanzata, un cittadino calabrese con lo zio, un altro italiano con la sua fidanzata peruviana ed una coppia di italiani.

La sensazione è che il proprietario dell’immobile, un imprenditore che da tempo lavora e vive all’estero assieme alla famiglia, non sia stato consigliato bene nella gestione dei rapporti con gli ex affittuari; ma è anche evidente che, fra canoni di affitto pagati o non pagati, e allacci abusivi alla corrente elettrica condominiale dei circuiti presenti nei corridoi dello stabile, siamo di fronte ad una situazione dove l’ordine pubblico e la giustizia devono essere difesi, perchè diversamente avrebbero la meglio gli abusivi.

Roni Pelari e la moglie Petya Pelari, che da Riccione si sono trasferiti a Cesenatico per rilevare la gestione del Residence Alessandra, riqualificarlo e metterlo sul mercato turistico, devono essere tutelati, se non altro per il fatto che stanno cercando di trasformare un caso di degrado e mala gestione in una nuova azienda turistica in grado di portare turisti e benessere nella zona Ponente. Nel frattempo da cinque, gli alloggi abusivi potrebbero diventare sei, perchè ieri ha tentato di entrare nuovamente una ex inquilina senza titolo. Un motivo in più per far entrare in azione le forze dell’ordine e chi a livello istituzionale possono dare risposta a questa ingiustizia.