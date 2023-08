Residenti a cena insieme in via Longarone nel quartiere Rio Salto

Gli abitanti di via Longarone (nella foto), nel quartiere Rio Salto-Castelvecchio seguendo l’usanza in atto in molti comuni di radunarsi nelle sere d’estate e cenare al fresco (anche se il caldo si è fatto sentire anche di sera), si sono trovati in un’unica tavolata per una serata di amicizia e condivisione, con piadina e dolci fatti a mano per tutti. La cena è stata ripresa dopo qualche anno di stop causa pandemia. Sono stati ricordati anche coloro che non ci sono più. A tavola si sono ritrovate tre generazioni: anziani, adulti e ragazzi.