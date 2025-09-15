La protesta dei residenti: “Via Montale invasa dai topi”

Longiano (Forlì-Cesena), 15 settembre 2025 – Giuseppe Lucio, neo consigliere comunale di minoranza a Longiano, da tempo segnala le precarie condizioni igieniche in cui si trova un’abitazione di via Eugenio Montale a Budrio, il popoloso quartiere longianese, dove lui stesso abita.

Dice Giuseppe Lucio: “Insieme alla famiglia di Santo Screpis che confina con l’abitazione in questione, abbiamo già segnalato la situazione a vari enti, tra cui Comune, Ausl e Polizia locale, ma nessuno ha fatto nulla. Abitando nella stessa via ed essendo io consigliere comunale, la gente spesso si rivolge a me. E così è stato per la famiglia Screpis che, per la condizione in cui, suo malgrado, si trova a vivere, è costretta a rimanere spesso chiusa in casa utilizzando trappole esterne per topi. Questo è dovuto al fatto che l’appartamento confinante e le pertinenze sono pieni di suppellettili, ferro vecchio, biciclette, bidoni riempiti di liquidi vari anche organici, piccioni con relativi escrementi e piumaggio, nonché galline ed erba alta che funge da ricettacolo di zanzare e insetti. Facendo presente anche la situazione di salute precaria dei coniugi Screpis, tra cardiopatie, ipertensione arteriosa e diabete, abbiamo chiesto sopralluoghi urgenti al fine di scongiurare un ulteriore peggioramento igienico-sanitario. Ma nessuno è intervenuto e le famiglie non sopportano più neppure la puzza diventata terribile nei mesi del caldo estivo”.

Il consigliere Giuseppe Lucio chiede che qualcuno intervenga, perché la situazione potrebbe anche finire male dal punto di vista sanitario non solo per i vicini di casa, ma anche per coloro che risiedono in quella abitazione e conclude: “Cosa stiamo aspettano? Che qualcuno si becchi una infezione? La legge italiana pone la salute quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. Al sindaco, come massima autorità sanitaria locale, compete l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale. Sono mesi che il sindaco Mauro Graziano è al corrente di questa incresciosa vicenda, discussa più volte, in sua presenza, anche nelle riunioni del Consiglio di frazione di Budrio-Badia. Cosa aspetta a intervenire per porre rimedio a questo problema?”.