Residenza artistica con Marta Cuscunà a Casa Fellini

Da quando è stata inaugurata, il 6 novembre dello scorso anno, la Casa dei nonni di Federico Fellini non era ancora stata abitata da nessuno. A dare il via alla prima residenza è l’attrice e autrice di teatro visuale e di figura Marta Cuscunà, insieme alla sua compagnia e in collaborazione con il collettivo Zapruden filmmakersgroup. Gli artisti trascorreranno alcuni giorni a Casa Fellini per lavorare ad un nuovo progetto legato proprio alla città. La residenza è frutto della collaborazione tra Teatro del Drago e le tre associazioni che gestiscono Casa Fellini, ossia Caracò, Ventottoluglio e Sputnik Cinematografica.

Vincenzo D’Altri