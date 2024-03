Resistenza, parte il tesseramento L'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea di Forlì-Cesena diventa ente del Terzo Settore, con nuove regole per l'assemblea e il tesseramento soci. Quota annuale di 20 euro, 15 per i giovani. Richiesta entro il 22 marzo per partecipare all'assemblea di aprile.