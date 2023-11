"Respinti dall’Amministrazione cinque progetti per spostarci"

Sarà esaminato nel merito giovedì 1 febbraio 2024 il ricorso contro il decreto ingiuntivo che l’avvocato Stefano Spinelli di Cesena ha dovuto emettere nei confronti del Comune di Mercato Saraceno per ottenere il pagamento delle spese legali sulla causa per la chiusura dell’allevamento avicolo (foto) dell’azienda agricola di Marco e Gabriele Faeti a ridosso della rupe di Montesasso.

Si tratta di 45.077,35 euro (in aggiunta ai 125.000 euro pagati dall’Assicurazione Generali) che il Comune non aveva pagato entro 120 giorni (secondo la sindaca Monica Rossi per una svista dell’impiegata che avrebbe dovuto farlo) e che ha versato solo dopo che la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo trasmesso dal legale dell’azienda Faeti. Il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento d’urgenza, la discussione nel merito avrà luogo l’1 febbraio.

La costruzione dell’allevamento risale a più di 50 anni fa: nel 1969 venne realizzata la prima porzione, completata all’inizio degli anni ’70. Pochi anni dopo iniziarono le frane che portarono alla dichiarazione di inagibilità e alla chiusura nel 2015.

"Negli anni – spiega Marco Faeti – abbiamo presentato a quattro diverse Amministrazioni comunali cinque progetti per spostare l’allevamento da un’altra parte, ma sono stati tutti respinti. Avevamo anche acquistato un terreno a Monte Iottone che sembrava idoneo, poi fu respinto anche quella collocazione".

Sulla vicenda interviene anche la capogruppo di minoranza della lista ‘Cambia Mercato’ Ombretta Farneti: "La sindaca Monica Rossi mi ha attaccato perché il 29 giugno votai a favore del riconoscimento del debito: cosa avrei dovuto fare, votare contro il pagamento a chi i soldi li doveva incassare per decisione della Corte d’appello?".

