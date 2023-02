Resta in piedi la causa delle sorelle contro i fratelli

E’ sempre stata molto animata la vita del Gruppo Amadori, fondato negli anni Sessanta a San Vittore, sulle prime colline del Cesenate, dai tre fratelli Amadori: Francesco, Arnaldo e Adelmo. Il terzo fu presto liquidato e rimasero i primi due. Ma negli anni Novanta si ritirò anche Arnaldo che si trasferì prima in Africa e poi in Brasile, dove morì nel 2017. Sono gli anni in cui l’Amadori cresce con un ritmo impetuoso a Cesena, Mosciano Sant’Angelo e altri siti produttivi anche grazie alla collaborazione con Germano Lucchi, commercialista che sa muoversi con disinvoltura nelle stanze dei ministeri romani, dove non è difficile trovare finanziamenti per l’agricoltura. Ora Lucchi è uscito dal Gruppo con una causa civile terminata con una transazione.

Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con Francesca Amadori, licenziata perché reclamava la qualifica di dirigente dopo 18 anni al vertice della comunicazione del Gruppo, sul tappeto è rimasta la causa intentata davanti al Tribunale delle imprese di Bologna Patrizia e Loretta Amadori, figlie di Francesco, che hanno citato in giudizio le società ‘Francesco spa ‘ e Finama Holding’ presiedute rispettivamente dai loro fratelli Denis e Flavio. L’oggetto del contendere dovrebbe essere il riassetto societario del gennaio 2022 che ha concentrato il potere nelle mani di Flavio e Denis, mettendo in secondo piano le sorelle. Il loro padre Francesco, al momento di lasciare la guida dell’azienda, aveva diviso il pacchetto azionario delle holding che controlla tutto il gruppo, la Francesco Spa, in quattro quote in modo che nessuno avesse la maggioranza assoluta: il 27 per cento a testa ai due maschi che portano avanti l’azienda e il 23 per cento a testa alle due femmine, fuori dalla gestione aziendale. Nel gennaio dell’anno scorso Flavio e Denis hanno conferito le loro quote a una nuova società, la Fda (iniziali di Flavio e Denis Amadori) che ora detiene la maggioranza assoluta. Anche in questa causa pare si stia cercando di arrivare a una composizione stragiudiziale.