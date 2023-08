"Restano 24 evacuati, lavori nell’edificio colpito dalla frana"

A Sarsina dei circa 70 residenti inizialmente evacuati sono 24 ancora in quelle condizioni. "Sono sei i nuclei familiari che stiamo seguendo e proprio questa settimana – spiegano il sindaco Enrico Cangini e il vicesindaco Gianluca Suzzi – grazie all’intervento di Acer con 100mila euro, siamo riusciti ripristinare la scarpata, dove vi era una frana incombente dietro ad un edificio di edilizia popolare dove vivono una ventina di residenti".

Quanto alle strade comunali, lo scenario migliora. "Sono state aperte – aggiorna Cangini – le ultime interdette, quelle di Campiano e Monteladrone. Resta da risolvere la situazione di Chiavezzano, dove interverremo non appena Hera avrà spostato le linee idriche. Molto complesso lo stato della Pagno-San Martino, in settembre riattiveremo il passaggio. Per Ruscello Careste il demanio forestale ha stanziato 80mila euro per la riapertura. A settembre interverremo sulla strada che conduce alla Casetta di Campagna.

Edoardo Turci