’REstate’ in Piazza al via stasera

A San Mauro Pascoli, da oggi a martedì 29 luglio cinque serate tutte all’insegna della musica dal vivo e degli spettacoli per bambini e famiglie in piazza Mazzini. Gli eventi, promossi da Made in San Mauro Pascoli in collaborazione con l’amministrazione comunale, fanno parte di una nuova rassegna, ’R-Estate in Piazza’, ideata per animare il centro storico nelle serate di luglio offrendo eventi ricchi di novità per portare cittadini e famiglie a trascorrere insieme l’estate sammaurese. Ha detto il sindaco Moris Guidi: "Ringrazio l’associazione dei nostri imprenditori locali, Made in San Mauro, che quest’anno ha arricchito ulteriormente la proposta degli eventi estivi, affiancando alle tradizionali serate dedicate all’enogastronomia, nuovi appuntamenti con musica live e intrattenimento per bambini. Saranno serate da trascorrere insieme, nella nostra piazza, che ha già dimostrato di essere un luogo di aggregazione e comunità, registrando un numerosissimo pubblico fin dai primi appuntamenti di giugno dell’estate sammaurese". Stasera, dalle 21, concerto degli Espresso Club. Martedì 8 sarà la volta del gruppo Aironi Bianchi, cover band dei Nomadi, per una serata promossa da Made in San Mauro Pascoli in collaborazione con l’associazione Torre. Martedì 15 si terrà il concerto dei Pennabilli Social Club. Martedì 22 e martedì 29 luglio spazio alle serate dedicate a bambini e famiglie con gli spettacoli della rassegna Burattini e Figure, ’Giovannin Senza Paura’ della compagnia Pupi di Stac e ’Pu-Pazzi d’Amore’ di All’InCirco Teatro. Tutte le serate saranno animate dal mercatino dei bambini.

e. p.