Restauro dei libri antichi. Dalle pagine di ‘Viaggi’ un aiuto alla Malatestiana

Ecco a cosa può portare la condivisione di un obiettivo che coniuga passione per la scrittura e per la lettura, creatività, amore per la cultura, senso civico, generosità. E’ ciò che resta, oltre al bilancio economico, del progetto culturale "Viaggi" che si è concluso dopo un anno e mezzo di un’intensa attività che ha coinvolto 38 fra scrittori e giornalisti.

Come i tanti lettori (oltre 500, ossia quante le copie stampate ed esaurite) ormai ben sanno, "Viaggi" è un’antologia sul tema che ha messo insieme 44 racconti di viaggi reali e immaginari il cui scopo era quello di confluire in un libro pensato per sostenere la conservazione e il restauro del patrimonio librario antico della Biblioteca Malatestiana attraverso l’Associazione Amici. Ogni volume è stato ceduto in cambio di un’offerta di 15 euro per l’obiettivo prefissato. Grande merito nell’operazione ha avuto il Rotary di Cesena, in particolare il suo past president Paolo Montalti, che ha finanziato le spese di stampa del progetto. Quel valore è stato moltiplicato ampiamente per tre grazie all’opera tutta volontaria degli scrittori, che hanno anche acquistato diverse copie ciascuno.

Ma sono stati i lettori, sensibili all’obiettivo finale, che ne hanno decretato il successo: nelle casse dell’Associazione Amici della Biblioteca Malatestiana sono entrati 6.650 euro. Il valore più straordinario è stata però l’energia che si è sviluppata intorno al progetto di cui tutti sono entrati a far parte a titolo attivo. Ossia oltre al Rotary e agli scrittori, il critico letterario Marino Biondi che ha firmato la prefazione, chi ha ospitato le presentazioni (la biblioteca di Cervia, il Rotary di Faenza, l’Osteria dei Pavoni di Montenovo, il Circolo dei Forestieri di Ravenna, la libreria Giunti), chi ha acquistato pacchetti di libri (la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena, l’azienda Orogel, l’Università della Terza Età, il Circolo Ravennate e dei Forestieri), le librerie che si sono prestate a tenere il libro sui loro scaffali senza trattenere nulla (I Libri di Elena e Giunti), e infine chi ha corretto le bozze col medesimo spirito di servizio. Ognuno ha avuto ben presente, oltre al piacere di scrivere e a quello di leggere, l’amore per la nostra biblioteca, Memoria del Mondo dell’Unesco, patrimonio civico di chi ama la cultura.

Oltre alla presentazione d’esordio al Palazzo del Ridotto a dicembre 2022, davanti ad un pubblico di 250 persone (venduti in una sola occasione 99 copie) , il volume ha continuato il suo percorso sostenuto ad ogni presentazione da una nutrita presenza di autori. Tutti scrittori di sicura qualità . Molti di loro hanno una lunga serie di libri alle spalle e rappresentano il mondo letterario cesenate ma anche forlivese, riminese e ravennate. Due degli autori, non romagnoli, sono stati finalisti al premio letterario nazionale Bancarella. I libri sono esauriti, resta in tutti la soddisfazione del risultato e il desiderio, nemmeno tanto sotterraneo, di ripetere l’esperienza.