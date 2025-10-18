Restauro della Torre civica. Arrivano altri 5mila euro

Al Comune di Longiano è arrivata una nuova donazione per il restauro della Torre Civica e così anche la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo sostiene il progetto art bonus con 5.000 euro. Prosegue con entusiasmo il progetto di raccolta fondi per il restauro della Torre Civica Malatestiana di Longiano, promosso dal Comune attraverso il programma nazionale art bonus, che consente ai cittadini e alle imprese di contribuire concretamente alla valorizzazione del patrimonio culturale ricevendo benefici fiscali, in cambio di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato. Dopo la prima donazione che era stata effettuata nei giorni scorsi da Unica Reti spa, anche Bcc Romagnolo ha deciso di appoggiare l’iniziativa con una donazione di 5.000 euro, rafforzando così la rete di sostegno attorno a uno dei simboli più amati dello storico borgo longianese.

Ha detto Roberto Romagnoli, presidente di Bcc Romagnolo: "La Torre Malatestiana è un simbolo identitario per Longiano e per tutta la Romagna. Sostenere il suo restauro significa investire nella storia, nella cultura e nel futuro del territorio. Come Bcc Romagnolo, siamo orgogliosi di contribuire alla valorizzazione di un bene che racconta secoli di vita comunitaria e che oggi torna ad essere patrimonio vivo e condiviso. Questo è un altro segno concreto del nostro impegno come banca locale verso la crescita sostenibile e la bellezza che ci circonda".

"Ringraziamo di cuore Bcc Romagnolo per questo importante contributo – ha detto il sindaco Guidi –, che si aggiunge a quello già offerto da Unica Reti. Il sostegno delle realtà del territorio conferma quanto la Torre Civica sia sentita come patrimonio comune e simbolo della nostra identità. Attraverso l’art bonus, Longiano dimostra come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in azioni concrete per la tutela della nostra storia e per la valorizzazione culturale e turistica del borgo". Il progetto di restauro della Torre Malatestiana, punta al recupero conservativo e strutturale dell’edificio, con interventi mirati a garantirne la sicurezza, la durabilità e la fruibilità da parte della comunità. Il centro storico di Longiano, borgo di origini medioevali ottimamente conservato, offre numerose testimonianze storiche e artistiche, tutte da scoprire e da riscoprire. E la Torre Civica è uno dei simboli.

Ermanno Pasolini