Restauro sospeso al cimitero. I bonus edilizi bloccano i lavori alla cappella di Decio Raggi

La cappella che custodisce le spoglie di Decio Raggi, eroe della prima guerra mondiale, non finirà come il palazzo avito, inghiottito dalla vegetazione e ormai quasi crollato. Nel cimitero collinare di Savignano di Rigo, piccolo paese del comune di Sogliano dove il primo decorato di medaglia d’oro della Grande Guerra era nato nel 1884 (ha sacrificato la sua vita sul Podgora ad appena 31 anni), la tomba è imbrigliata da mesi in un’impalcatura propedeutica ad un improcrastinabile restauro. Ma come mai non si vedono lavori intorno alla cappella? "Sono sospesi - spiega l’ingegner Giuseppe Cangiotti, che insieme agli altri discendenti dell’eroe celebrato in tante vie, piazze, scuole e caserme italiane, si adopera per preservarne la memoria - perché in questo periodo le imprese edili sono occupate nei tanti lavori di ristrutturazione stimolati dai bonus fiscali".

"Fino ad oggi - aggiunge Francesco Raggi, un altro dei discendenti diretti del tenente Decio, tutti residenti nel Riminese - è stata rifatta la travatura del tetto e sono state posizionate le guaine di impermeabilizzazione, manca la copertura in laterizio e la posa delle tegole. Ci sarà anche un leggero intervento sulla facciata, ma si procede con cautela sotto l’occhio della Soprintendenza". "Il restauro - aggiunge Cangiotti - dovrebbe essere completato entro il 2024. Abbiamo avuto la fortuna, grazie anche alla segnalazione del Comune di Sogliano, di poter usufruire dei fondi di un bando regionale di circa 70 mila euro. Alla fine del restauro organizzeremo anche alcune iniziative perché il sacrificio di Decio Raggi non venga dimenticato". Il quesito sui tempi dell’intervento si è fatto più insistente in questi giorni in cui il cimitero è stato meta assidua da parte di chi è tornato a commemorare i propri defunti, molti dei quali già da tempo residenti altrove ma che qui hanno espresso il desiderio di tornare per l’ultima dimora. Oggi, peraltro, il cimitero - che insieme ad altri 6 dei 10 esistenti nell’ambito del comune di Sogliano è oggetto di sistemazione ed esumazione delle tombe più datate - si presenta con l’immagine, poco consona al luogo, di un campo arato. E sopra spicca la cappella dell’eroe ingabbiata e offuscata dal tempo.

Ma non è l’unica vestigia a patire il segno dei tempi. Il crollo del palazzo padronale dove nacque Decio Raggi, uno dei pochi con qualche pretesa di nobiltà, nella zona bassa del paese, resta una ferita aperta. "Noi eredi non abbiamo potuto fare nulla per salvarlo - dice Francesco Raggi -. Neppure il Comune peraltro ha mostrato un reale interesse ad un suo recupero. Perché la memoria dello zio continui ad essere valorizzata ho consegnato le sue divise al museo della Grande Guerra di Asiago". C’è ancora la possibilità, invece, di curare il nocciolo centenario, 25 metri di altezza, che ombreggia la facciata ormai diroccata del palazzo. "Abbiamo un finanziamento anche per quello - conferma l’assessora alla Cultura del comune di Sogliano Erica Comandini -. Abbiamo potuto accedere ad un bando per la sua sistemazione grazie al fatto che quel nocciolo è inserito nell’elenco degli alberi monumentali d’Italia". Nel nostro comprensorio sono solo tre quelli che vi figurano sugli oltre 3.600 dell’elenco.