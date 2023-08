Resti di bivacchi notturni davanti ai licei

Una festa con tanti invitati, nella quale ognuno si è premurato di portare da bere alcolici, ma al termine della quale nessuno ha pensato a pulire. Continuano le segnalazioni relative al degrado nella zona della stazione ferroviaria, che questa volta riguardano il lato vicino all’ingresso dei licei linguistico ‘Ilaria Alpi’ e scientifico ‘Augusto Righi’. Nello specifico i primi avventori che ieri mattina sono scesi in strada hanno notato una lunga distesa di bottiglie di birra vuote (almeno una ventina), ammassate tra le sedute di pietra, i marciapiedi, le finestre delle scuole e semplicemente la pavimentazione, sulla quale erano state rovesciate in mezzo ai resti di una cena fugace a base di patatine e carne divorata direttamente dalle ossa, anch’esse rimaste ovviamente abbandonate a terra. Il problema della pulizia è il minore rispetto a quelli legati all’ordine pubblico, alle aggressioni e ai nebulosi traffici che avvengono in zona, su questo non c’è dubbio. Ma è comunque il segnale di un evidente senso di impunità condiviso dai frequentatori dell’area, che si sentono in diritto di disporre degli spazi come meglio ritengono. Venti bottiglie di birra abbandonate in strada non sono il frutto di un brindisi tra un paio di amici, ma di un bivacco di scala ben maggiore. Che agli occhi dei residenti, come di chi scende o sale da un treno, non passa inosservato.

l.r.