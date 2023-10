"Restiamo umani". Trecento per la pace tra israeliani e palestinesi

‘Restiamo umani’. E, a ruota: ‘Palestina libera. Dio è con te’. Con la scritta circondata dai cuori. E dalle bandiere palestinesi. Parlare insieme di Dio e di guerra è estremamente difficile. E altrettanto pericoloso. I millenni di vita umana sono fin troppo pieni di esempi a riguardo. Per questo ieri alle 18 per le strade del centro storico di Cesena, la parola d’ordine che si voleva diffondere era ‘pace’. Pace per un territorio, quello al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, da decenni martoriato a causa di una situazione che pare sempre più irrisolvibile. E che invece deve essere risolta. Così all’ombra della Rocca Malatestiana almeno 300 persone hanno voluto mostrare la loro solidarietà ai popoli colpiti dalla violenza che sta ancora una volta insanguinando il Medio Oriente, sfilando al lume di una serie di candele accese dai Giardini Pubblici fino a piazza del Popolo.

A organizzare l’evento sono stati, tra gli altri, Anpi Cesena, Arci, Centro Pace Cesena, Cgil, Cooperativa Equamente, Legambiente e Libera, che sono anche tra i firmatari dell’appello nazionale ‘Israele-Palestina: fermiamo la violenza, riprendiamo per mano la pace’. A loro si sono poi aggiunte tante altre realtà del territorio, che rivendicano la non violenza come strada imprescindibile da percorrere per risolvere i conflitti. In quest’ottica erano per esempio presenti anche i rappresentanti delle ‘Cucine Popolari’, da sempre abituati ad accogliere ai loro tavoli tutte e tutti, senza distinzioni di reddito, di fede religiosa o di ideologie politiche. Al corteo hanno partecipato molte persone che mostravano bandiere e simboli palestinesi, mentre non c’erano richiami a Israele. Nell’appello letto prima e dopo il corteo è in ogni caso stata chiarissima la ferma condanna alle azioni compiute da Hamas verso il popolo israeliano, ritenute ingiustificabili, a prescindere da qualsiasi rivendicazione avanzata in relazione ai territori in questione. Allo stesso modo è stata condannata la cattura di ostaggi, dei quali è stata chiesta l’immediata liberazione.

Il gruppo, che si era radunato ai Giardini Pubblici alle 18, ha aspettato l’imbrunire per mettersi in marcia, illuminando il percorso con le candele accese e con la speranza di portare un messaggio di pace, come quello ormai intramontabile tradotto nella bandiera arcobaleno, anch’essa presente tra i partecipanti al corteo. Durante la marcia, scortata dalle forze dell’ordine che non hanno avuto motivi per intervenire, è stato mantenuto il silenzio, così come all’arrivo in piazza del Popolo chi ha preso il microfono lo ha fatto soltanto per ricordare le sigle delle realtà che avevano partecipato all’iniziativa e per rileggere l’appello alla pace. Non ci sono stati interventi da parte dei presenti. Si è chiuso con un applauso. E con la speranza che l’odio possa placarsi.

Luca Ravaglia