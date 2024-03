"Restituito l’onore ai miei tre poliziotti"

"Dopo 14 anni è stato restituito l’onore e la dignità a tre servitori dello stato Pieri, Tizi, e Foschi in servizio presso il Commissariato di Cesena che ho avuto l’onore di avere come collaboratori quando ho diretto quell’ufficio. La fine di questa vicenda mi rende assai felice, perché ho assistito in prima persona al loro calvario, cercando sempre insieme a tutti i colleghi di essere loro vicini, convinto della loro innocenza".

A rimarcarlo è Michele Pascarella (nella foto), commissario cittadino di Forza Italia, e dirigente di Polizia in quescienza. "In questi momenti di gioia sono vicino a loro ma soprattutto alle loro famiglie che hanno pagato il prezzo più alto di questa assurda vicenda processuale. Ricordo gli appostamenti delle Iene sotto lcasa di Pieri mentre rincasava per assistere la moglie incinta che stava male e la ferocia con la quale fu inseguito fino all’ascensore, accusandolo di aver usato violenza nei confronti di un povero ragazzo. Chi lo risarcirà per quello che hanno subito lui e la sua famiglia? E chi le famiglie di Foschi e Tizi additate al pubblico ludibrio su stampa e televisione per essere mogli e figli di feroci picchiatori? Ho atteso per anni questo momento per poterli ringraziare pubblicamente per l’impegno che hanno sempre messo nel loro lavoro nonostante stessero subendo un ingiusto processo mediatico senza mai mollare".

"I successi dell’anticrimine di Cesena nel periodo della mia dirigenza fu gran parte opera loro – prosegue Pascarella –. Ricordo le impronte digitali degli autori di alcuni furti in appartamenti a Cesena individuate da Foschi sui tagliandi autostradali, dopo aver visionato le telecamere del casello di Cesena Nord ed aver acquisito tutti i tagliandi di quel varco".