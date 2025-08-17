Restyling delle piazze, la mozione

Domenico Marseglia, capogruppo di minoranza nel consiglio comunale di San Mauro Pascoli della lista civica di centrodestra ’San Mauro futura’, interviene sulla riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini. Durante l’ultimo consiglio comunale, ha presentato una mozione che solleva importanti questioni riguardo al progetto di riqualificazione delle due piazze. L’attenzione del gruppo si è focalizzata in particolare sulla viabilità e sulla gestione dei parcheggi, aspetti che, a loro dire, sono alla base del malcontento dei commercianti locali, sfociato in una raccolta di firme. I consiglieri di San Mauro Futura chiedono di integrare soluzioni concrete al progetto, per garantire non solo l’estetica, ma anche la funzionalità, l’accessibilità e la sicurezza per cittadini e attività commerciali.

Spiegano i consiglieri Domenico Marseglia, Milena Marcantoni, Simone Pascuzzi, Francesco Dellachiesa e Thomas Montanari: "La riqualificazione delle due piazze è un progetto importante, avviato dalla precedente amministrazione e condiviso con la cittadinanza. Tuttavia, serve maggiore attenzione alle ricadute pratiche. Una riduzione significativa dei parcheggi a breve sosta rischia di compromettere l’accessibilità e di danneggiare l’economia locale".

Il progetto, il cui avvio è previsto per ottobre dopo la festa del patrono San Crispino, prevede l’eliminazione dei parcheggi su piazza Mazzini, davanti la biblioteca e in piazza Battaglini, oltre alla chiusura della ’bretella’ tra via XX Settembre e via Pascoli. Per affrontare queste criticità, la mozione propone due soluzioni principali: rendere a senso unico il tratto di via Matteotti-XX Settembre, da via Cavour a via Spinelli, per ricavare nuovi posti auto su un lato della carreggiata. Poi destinare questi nuovi parcheggi con sosta disco orario 60-120 minuti per favorire la rotazione dei veicoli e incentivare le soste brevi, utili per chi usufruisce dei servizi del centro. La proposta pone l’accento anche sulla sicurezza pedonale.

La modifica alla viabilità, secondo il gruppo, renderebbe più sicuri gli attraversamenti di via XX Settembre, attualmente situati in prossimità di curve con visibilità ridotta, un fattore che in passato ha causato incidenti. Ha concluso il capogruppo Domenico Marseglia: "Con questa mozione, intendiamo costruire una visione più equilibrata della riqualificazione: non solo interventi estetici e urbanistici, ma anche soluzioni funzionali, capaci di coniugare bellezza, accessibilità e vivibilità, nell’interesse dell’intera comunità".

Ermanno Pasolini