Restyling dello storico spazio verde: "Intervento al parco dell’ex Gil. Ritornerà alla funzione sportiva"

Il giardino al momento vilipeso nella sua naturale e storica funzione dell’ex Gil tornerà a vivere come parco dopo essere stato per vari anni retrocesso a parcheggio delle auto e delle volanti dei carabinieri, in adiacenza alla caserma ora trasferita all’ex Montefiore. Scelta peraltro doverosa e necessaria per consentire ai veicoli di essere a disposizione degli agenti. Con l’insediamento del Comando dei vigili urbani nell’edificio che fu del Tribunale di Cesena, la parte di parco adiacente alla clinica San Lorenzino è stata occupata dai mezzi della polizia locale e questo resterà definitivamente appannaggio del Comando, ma l’altra metà che dà sulla via Emilia e la parte retrostante dell’edificio potranno essere adibiti nuovamente alla funzione di verde.

"In questo modo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – si potrà tornare a fruire di un polmone verde in una zona della città che ne ha particolarmente bisogno, ideale per le attività sportive e per l’utilizzo libero". L’edificio è stato nel tempo, Casa del Balilla-Gil”, Prefettura e Tribunale. Il palazzo, considerato storico come tutti i fabbricati di uso pubblico che hanno compiuto i settantanni, fu costruito nel 1934 su progetto dall’ingegnere del Comune Mario Tellerini e utilizzato per tanti anni, nel dopoguerra, anche come palestra per molte scuole cesenati.

Dal 2018 è sede del Comando di Polizia locale trasferitosi dalla vecchia sede in corso Cavour. L’edificio è stato scelto come rappresentativo per il progetto ’Patrimonio dissonante’ che in varie città europee accende i riflettori sull’architettura dei regimi totalitari. Avviato nel 2024, entrà nel vivo quest’anno e Cesena ci si concentrerà soprattutto sulla zona dell’ex Gil-tribunale coinvolgendo le scuole dell’area. Sono previsti inoltre percorsi più ampi di rigenerazione che relazionino il patrimonio dissonante di epoca razionalista con iniziative, visite guidate e nuovi prodotti culturali. L’obiettivo è co-progettare nuovi percorsi di fruizione per le scuole, i giovani e la comunità locale legati ai valori democratici dell’Unione europea, utilizzando la storia e la memoria come patrimonio comune e strumento di cittadinanza attiva.

Il ripristino del valore culturale del patrimonio architettonico dell’ex Gil richiede dunque ancor di più un intervento di rigenerazione dello spazio esterno che non può continuare ad essere utilizzato come parcheggio, nella parte ora liberata dai veicoli del Comando dei Carabinieri, in sfregio all’identità del luogo.

L’intervento per rigenerare il parco non dovrebbe essere particolarmente oneroso. Sarà recuperato il campo da basket e potrebbero essere introdotti anche altre strumentazioni per l’attività sportiva, con lo spazio esterno che farebbe da pendant con le palestre dove si svolgono corsi di judo e di altre discipline sportive. "Alla fase progettuale – conclude l’assessore Castorri – seguirà l’intervento che dovrebbe partire in tempi abbastanza brevi ed avere una durata non lunga".