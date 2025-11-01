Restyling di viale dei Mille. Ok al progetto di fattibilità

Presto sarà riqualificata parte dell’importante strada parallela al lungomare. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di viale dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano. L’investimento complessivo è di 500mila euro e nel mese di marzo si procederà con l’affidamento dei lavori e l’inizio delle operazioni che dureranno complessivamente sei mesi. Il cantiere verrà sospeso nei mesi estivi per non creare disagi ad operatori economici e turisti.

Metà della somma prevista, 250mila euro, viene dall’accordo operativo pubblico e privato per il progetto di ristrutturazione dell’area dell’ex colonia Bonomelli che sarà trasformata in residenziale, mentre i restanti 250mila euro li investirà il Comune. L’intervento è progettato mantenendo la continuità dell’asse di viale dei Mille, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale; potenziare le funzionalità idrauliche della sede stradale e migliorare il sistema di sosta dei veicoli con un maggiore ordine, accessibilità e sicurezza.

Inizialmente si procederà alla demolizione completa delle pavimentazioni esistenti, realizzando nuovi marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche presenti e incrementando le rampe per garantire la continuità pedonale. I marciapiedi saranno ricostruiti con pavimentazione in elementi in massello di cemento.

Il progetto prevede la riqualificazione con messa a dimora di nuove piante nelle aiuole e la manutenzione di quelle esistenti mediante rigenerazione con nuovo terreno organico alimentato. Si prevede inoltre un decisivo aumento della superficie delle aiuole lascate a terreno vegetale. Per consentire la sosta di automezzi su entrambi i lati, verrà completamente ridefinita la sagoma dei marciapiedi. Gli stalli a margine carreggiata saranno realizzati in modo da far convergere le acque piovane, raccolte nelle caditoie di nuova realizzazione e che verranno allacciate al collettore centrale di acque bianche.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza del progetto: "La riqualificazione di questo tratto di viale dei Mille è totale, perché coinvolge strada, pubblica illuminazione, marciapiedi, verde e rete fognaria. Parliamo di un intervento importante su quasi 200 metri lineari, che partirà a marzo e si concluderà entro il 2026. Oltre ai 250mila euro dei privati, gli altri 250mila sono previsti nell’ultima variazione di bilancio".

Giacomo Mascellani