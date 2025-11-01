Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaRestyling di viale dei Mille. Ok al progetto di fattibilità
1 nov 2025
GIACOMO MASCELLANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Restyling di viale dei Mille. Ok al progetto di fattibilità

Restyling di viale dei Mille. Ok al progetto di fattibilità

Investimento di 500mila euro, a marzo l’affidamento dei lavori che dureranno sei mesi con uno stop in estate per non creare disagi a turisti e attività.

Il tratto che sarà riqualificato

Il tratto che sarà riqualificato

Per approfondire:

Presto sarà riqualificata parte dell’importante strada parallela al lungomare. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di viale dei Mille, nel tratto compreso tra viale Treno e viale Milano. L’investimento complessivo è di 500mila euro e nel mese di marzo si procederà con l’affidamento dei lavori e l’inizio delle operazioni che dureranno complessivamente sei mesi. Il cantiere verrà sospeso nei mesi estivi per non creare disagi ad operatori economici e turisti.

Metà della somma prevista, 250mila euro, viene dall’accordo operativo pubblico e privato per il progetto di ristrutturazione dell’area dell’ex colonia Bonomelli che sarà trasformata in residenziale, mentre i restanti 250mila euro li investirà il Comune. L’intervento è progettato mantenendo la continuità dell’asse di viale dei Mille, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità pedonale; potenziare le funzionalità idrauliche della sede stradale e migliorare il sistema di sosta dei veicoli con un maggiore ordine, accessibilità e sicurezza.

Inizialmente si procederà alla demolizione completa delle pavimentazioni esistenti, realizzando nuovi marciapiedi abbattendo le barriere architettoniche presenti e incrementando le rampe per garantire la continuità pedonale. I marciapiedi saranno ricostruiti con pavimentazione in elementi in massello di cemento.

Il progetto prevede la riqualificazione con messa a dimora di nuove piante nelle aiuole e la manutenzione di quelle esistenti mediante rigenerazione con nuovo terreno organico alimentato. Si prevede inoltre un decisivo aumento della superficie delle aiuole lascate a terreno vegetale. Per consentire la sosta di automezzi su entrambi i lati, verrà completamente ridefinita la sagoma dei marciapiedi. Gli stalli a margine carreggiata saranno realizzati in modo da far convergere le acque piovane, raccolte nelle caditoie di nuova realizzazione e che verranno allacciate al collettore centrale di acque bianche.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza del progetto: "La riqualificazione di questo tratto di viale dei Mille è totale, perché coinvolge strada, pubblica illuminazione, marciapiedi, verde e rete fognaria. Parliamo di un intervento importante su quasi 200 metri lineari, che partirà a marzo e si concluderà entro il 2026. Oltre ai 250mila euro dei privati, gli altri 250mila sono previsti nell’ultima variazione di bilancio".

Giacomo Mascellani

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata