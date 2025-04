Restyling in via Marzolino: "Nuovo centro sportivo con la ciclabile più lunga"

di LucaRavagliaDopo Villachiaviche, il Fiorenzuola. Mentre proseguono i lavori di realizzazione della nuova area sportiva nella frazione attraversata dalla via Cervese, l’amministrazione comunale ha messo nel mirino un ulteriore intervento per incentivare la pratica dell’attività fisica. L’intento è di riqualificare il centro sportivo di via Marzolino, al quale si andrebbe anche ad aggiungere una nuova connessione alla viabilità urbana attraverso una pista ciclabile ad hoc.

L’intervento rientra nel progetto ‘Cesena Sport City’ e per realizzarlo, palazzo Albornoz si è candidato al bando per la selezione di Piani di Sviluppo in aree dismesse o in disuso promosso della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo totale di 3,8 milioni di euro.

"L’intervento – commenta l’assessore allo sport e ai lavori pubblici Christian Castorri – non si limita a un semplice ammodernamento delle strutture sportive, ma punta a trasformare l’intera area in un polo attrattivo". A oggi il centro sportivo annovera due campi da tennis, un campo da calcio a 5 in sintetico, un campo da calcio a 11 in erba, un campo da basket e un edificio di servizio, mentre nell’area di intervento sono presenti un campo da calcio in erba per allenamenti, un parco giochi e due edifici che ospitano i servizi e locali per il gioco del biliardo.

Nel caso in cui il finanziamento venisse concesso, i lavori prenderebbero avvio a partire da settembre 2026, per portare alla realizzazione di un nuovo edificio nella parte sud dell’area di progetto, che ospiterà 12 tavoli da biliardo, con annessi bar e spazi ufficio, oltre agli spogliatoi a servizio dei campi da calcio esterni. Gli spazi tuttavia potranno accogliere ulteriori discipline (come ping pong, freccette e biliardino) offrendo opportunità anche ad altre associazioni. La nuova palazzina sarà adibita al gioco del biliardo con spogliatoi anche a servizio del campo. Il secondo intervento prevede invece di prolungare il tratto di ciclabile esistente a partire da via don Milani per garantire il passaggio della viabilità anche in adiacenza al centro sportivo.