Restyling nelle Tre Piazze. Bufalini e Serra, statue sotto i ferri

Le statue di piazza Bufalini dedicate a due insigni cesenati finiranno sotto i ferri i prossimi mesi. L’amministrazione comunale, completato l’intervento di riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Almerici, piazza Bufalini, piazza Fabbri e vicolo Masini, procederà con il restauro dei monumenti di Maurizio Bufalini e Renato Serra.

È stato redatto un progetto in collaborazione con il restauratore Stefano Mercatali per i due monumenti e verrà ripristinata la recinzione della statua di Serra. Il monumento al centro della piazza dedicata al medico Maurizio Bufalini (nella foto) è in marmo bianco con basamento in granito rosato. Per realizzarlo fu pubblicato nel 1875 un bando di concorso e tra i bozzetti venne scelto quello dello scultore fiorentino Cesare Zocchi. L’opera venne inaugurata nel 1883.

Lo stato della scultura è degradato. La statura è sporca, ammalorata e ricoperta da muschi e licheni. Il basamento mostra incrinature lungo gli spigoli, segni del tempo, grosse crepe in alcuni gradini e fessurazioni lungo i conci. L’intervento prevederà la spolveratura delle superfici, l’eliminazione dei muschi e licheni, la pulitura di tutta la superficie per rimuovere la sporcizia e lo smog depositato e sedimentat negli anni.

Il monumento a Renato Serra fu realizzato nel 1925 dal pittore e scultore cesenate Ettore Lotti che oltre al busto in bronzo posto sulla sommità creò anche la scultura in marmo di Carrara abbracciata da due figure umane unite per le braccia. La statua verrà ripulita e ripristinata.

La catena della recinzione attualmente si trova nei magazzini comunali e verrà ricollocata attorno alla scultura una volta ottenuto il permesso richiesto il 31 lugllio scorso dal Comune alla Soprintendenza alle Belle Arti.

Andrea Alessandrini