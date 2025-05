Reti di gas e acqua, lunedì partono i lavori in via Cervese

Parte lunedì a Cesena in via Cervese, vicino all’intersezione con la via Calcinaro (zona casello dell’autostrada), e la via San Giorgio il cantiere, progettato e diretto da Heratech, società del Gruppo Hera, per i lavori di ottimizzazione delle reti gas e acqua cittadine. L’opera, il cui costo è di circa 230 mila euro e che, secondo il cronoprogramma, durerà circa un mese, andrà a potenziare le reti gas e acquedotto con lavori riguardano, nello specifico, la costruzione di due condotte gas del diametro di 150 mm in acciaio e di una condotta per acquedotto in pvc del diametro di 200 mm, lungo la via comunale Cervese in prossimità dell’attraversamento del cavalcavia dell’Autostrada A14.