"Retribuzioni troppo basse. Lavoratori in piazza"

Uila, l’organizzazione sindacale dei lavoratori agricoli della Uil, in allarme per lo stato precario della categoria. Si è riunito a Cesena, alla presenza di circa 70 delegati delle aziende agro-alimentari più rappresentative del territorio cesenate, il consiglio territoriale della Uila, che ha analizzato la situazione economica sindacale delle varie aziende agricole private, cooperative agricole e avicole e industrie alimentari. Sono intervenuti il segretario Alessandro Scarponi, il segretario generale Uil di Cesena Paolo Manzelli e la responsabile del patronato Ital Uil Chiara Rossi.

L’occupazione agroalimentare del territorio cesenate è per il 90% composta da braccianti agricoli che lavorano a chiamata per raggiungere le fascie occupazionali di 104 e 162 giornate annue ma sono tanti quelli che non raggiungono nemmeno le 100 giornate in un anno.

"Sono diecimila gli addetti – dice il segretario Scarponi solo nel territorio cesenate occupati nei diversi comparti dell’agroalimentare che possono contare solo sul reddito da lavoro e in parte dalla indennità di disoccupazione agricola. Le retribuzioni sono basse e solo la contrattazione di primo e secondo livello può incrementare i salari ma le aziende non sono quasi mai disponibili a comprendere che dovrebbero fare sforzi maggiori per investire sui propri dipendenti. Purtroppo i tavoli di trattativa per rinnovare i contratti aziendali e provinciali non stanno andando nella direzione auspicata per questo la Uila invita tutti i lavoratori del settore agroalimentare a scioperare il 24 novembre e a partecipare al corteo che partirà dalla stazione di Cesena per dirigersi in piazza del Popolo dove ci saranno gli interventi dei sindacalisti".