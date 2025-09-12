Rette delle mense, replica la giunta: "Famiglie con redditi bassi tutelate"

Sulle tariffe delle mense scolastiche oggetto, secondo Fratelli d’Italia e Cesena Siamo Noi, di aumenti considerevoli e aggiuntivi rispetto a quelli scattati a gennaio a causa delle modifiche delle fasce Isee penalizzanti per certe aree contributive, la giunta comunale replica sostenendo che si tratta di una tesi infondata.

"Contrariamente a quanto sostenuto dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Casali, che presenta dati e calcoli privi di fondamento – afferma l’amministrazione – le modifiche tariffarie adottate sono state comunicate e discusse in consiglio comunale, in commissione e nelle sedi opportune. A gennaio è stato applicato un aumento del 20% su tutti i servizi, compreso quello della refezione scolastica, le cui tariffe erano ferme dal 2010. Questo intervento ha rappresentato un parziale adeguamento all’inflazione accumulata negli ultimi 15 anni". Quanto alla rimodulazione delle fasce Isee di contribuzione oggetto delle critiche di FdI e Csn la giunta afferma che "non ha lo scopo di incrementare ulteriormente le entrate, ma di redistribuire equamente il carico tariffario in base al reddito familiare, tutelando in particolare le fasce economicamente più fragili".

"Tale intervento – prosegue – non poteva essere realizzato con l’aumento di gennaio, perché avrebbe richiesto la presentazione di un nuovo Isee da parte di tutte le famiglie". L’amministrazione comunale scende poi nel merito dei costi.

"Questa rimodulazione si traduce in un aumento contenuto per le famiglie con Isee superiore a 20mila euro (da 5,40 a 6,60 euro per pasto), mentre le famiglie con redditi più bassi vedono una riduzione significativa della tariffa, quelle con Isee tra settemila e diecimila passano da 4,20 a 3 euro. Il tutto a fronte di un costo di produzione dei pasti pari a otto euro".

La giunta smentisce inoltre l’"affermazione di un aumento di 800 euro annui per famiglia, senza riscontro nei dati reali. Per un bambino con due rientri settimanali, 8 al mese e 65 all’anno, l’aumento massimo annuale ammonta a circa 85 euro; per due figli, considerando anche lo sconto di un euro per il secondo fratello, l’aumento è intorno ai 100 euro. Per chi fa il tempo pieno, con 165 rientri annui, l’aumento è di circa 200 euro, 400 euro per due figli, con sconto per il secondo fratello che lo riduce a 240 euro".

La giunta conclude facendo una equiparazione con i comuni limitrofi affermando che Cesena è tra quelli con le rette più contenute, seconda solo a Forlì. "Ma è importante considerare non solo la retta massima bensì anche il trattamento riservato alle fasce di reddito medio-basse che nel nostro Comune sono oggetto di particolare attenzione e tutela", rileva ancora. "L’obiettivo della misura – conclude – è garantire una maggiore equità e sostenibilità del servizio mensa scolastico, senza gravare sulle famiglie più in difficoltà". In campo scende anche il gruppo consiliare del Pd di Cesena che difende l’operato della giunta comunale ribadendone gli stessi contenuti a partire dal fatto che "l’adeguamento delle tariffe delle mense scolastiche nasce dall’esigenza di tutelare le famiglie con redditi medio-bassi e di garantire un servizio mensa economicamente sostenibile e di qualità a fronte della situazione economica attuale.

"Non si tratta di una scelta discrezionale né tantomeno di un aggravio pensato a danno delle famiglie – aggiunge il gruppo consiliare dem – ma della necessità di mantenere in equilibrio i conti comunali in un contesto reso difficile da fattori che non dipendono dal Comune: minori trasferimenti statali, aumento dei costi energetici, inflazione galoppante che incide sulle materie prime ed i costi energetici".