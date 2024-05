Reverso ingrana la quinta con artisti e youtuber

Grandi nomi per celebrare la quinta edizione di Reverso. La rassegna estiva di spettacoli teatrali porta nella cornice della corte di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli artisti e divulgatori social del calibro di Fabio De Luigi, Roberto Mercadini e Vincenzo Schettini. Un totale di sei appuntamenti che mettono al centro della scena i migliori interpreti del linguaggio espressivo e della divulgazione, legati non solo al mondo teatrale, ma ai temi e argomenti più disparati. "Con questa edizione di Reverso – racconta Stefano Bellavista, dell’associazione Sillaba – abbiamo deciso di rendere omaggio a un bellissimo lustro di iniziative, alla storia di San Mauro Pascoli e al ricordo di Tinin Mantegazza. Non sappiamo se questo sia il nuovo modo di fare teatro, ma è ciò a cui abbiamo pensato per contestualizzare al meglio il tutto". Si comincia venerdì 14 giugno con ‘Che verso fanno i romagnoli’, spettacolo a tre voci con Fabio De Luigi, Roberto Mercadini e Francesca Airaudo. Al centro dello show un omaggio alla poesia dialettale romagnola, con una speciale dedica a Raffaello Baldini nel centenario della nascita. Lo spettacolo segna il ritorno a teatro di De Luigi dopo diversi anni. Si prosegue il 21 giugno con uno spettacolo del giovane idolo di Tik Tok Edoardo Prati, già ospite in televisione di Cattelan e Fazio. Il ventenne porterà in scena ‘Cantami d’amore’. show in cui unisce letteratura classica e musica. Il 26 giugno spazio alla ‘Fisica che ci piace’ di Vincenzo Schettini. Il professore e attivista, amatissimo dai ragazzi sui social, a Villa Torlonia metterà in piedi una lezione di fisica che offrirà al pubblico diversi spunti di riflessione. Un altro docente, Matteo Saudino, il 13 luglio presenterà ‘Vite ribelli’, spettacolo sul coraggio di pensare e sulla forza della filosofia. Saudino è noto su YouTube per le sue lezioni di filosofia e letteratura. San Francesco, invece, il 26 luglio sarà protagonista di ‘Fra’, monologo in cui Giovanni Scifoni ripercorre la storia del santo trattandolo come una figura pop attuale, la cui importanza è tutt’oggi da approfondire e comprendere. Chiude la rassegna il 7 agosto ‘Bada a come parli’, in cui l’esperto di comunicazione e star dei social Paolo Borzacchiello spiega al pubblico come comunicare in maniera efficace, ironica e divertente. Sono previsti, inoltre, due fuori programma organizzati dall’accademia di musica lirica Voci nel Montefeltro, il 23 luglio e il 12 agosto. A margine della rassegna la mostra fotografica sul Portogallo del compianto Marco Pesaresi, qui agli esordi della sua brillante carriera di fotoreporter. La mostra sarà visitabile anche durante le date della rassegna. I biglietti per la rassegna sono già disponibili in prevendita sul sito di Liveticket.