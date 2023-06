Reverso, un’estate con Bollani e Sgarbi

A San Mauro Pascoli torna "Reverso", giunto alla quarta stagione consecutiva, il teatro all’aperto di Villa Torlonia, da metà giugno a metà agosto con 8 spettacoli, di cui 2 anteprime con Roberto Mercadini e Lella Costa e una serata a sorpresa sulla poesia dialettale romagnola. Appuntamento esclusivo con Stefano Bollani in concerto per Ferragosto. Il cartellone è curato da Sillaba e tra questi l’appuntamento con Vittorio Sgarbi per la rassegna La Milanesiana il 5 luglio, promossa dal Comune di San Mauro Pascoli. Apre la stagione Roberto Mercadini il 16 giugno che, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro edito da Rizzoli "La donna che rise di Dio", in libreria dal 6 giugno, riprende lo spettacolo "Fuoco nero su fuoco bianco. Un viaggio nella Bibbia ebraica". Alla fine di giugno "Pinocchio confidential", anteprima-studio del nuovo spettacolo di Lella Costa e Gabriele Vacis che debutterà nei teatri italiani dalla prossima stagione teatrale. Appuntamento assolutamente esclusivo per questa estate 2023 è quello con Stefano Bollani in concerto "piano solo" per Ferragosto, in occasione della nuova uscita discografica "Blooming". Completano il programma teatrale 2 importanti appuntamenti con la stand up comedy tutta al femminile. Il primo con Arianna Porcelli Safonov con "Consigli di bellezza per periferie" e l’altra con il duo rivelazione Mammadimerda, uno pseudonimo irriverente col quale Sarah Malnerich e Francesca Fiore si presentano in scena con Uno spettacolo esecrabile al sole. Biglietti in vendita su www.liveticket.it: Mercadini, Costa, Mammadimerda, Porcelli Safonov, Che verso fanno i romagnoli: ingresso intero 20 euro, ridotto under 25 euro 15. Stefano Bollani: 1° settore 45 euro, 2° settore 35 euro. Info e prenotazioni: tel. 370 3685093 dalle 14 alle 18.

