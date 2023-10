Riabilitazione all’avanguardia grazie a Zac

Con il progetto di ampliamento e riordino dell’ospedale ’Ginesio Marconi’, a Cesenatico potrà sorgere un reparto di riabilitazione a livello nazionale. E’ emerso a margine della donazione fatta dalla famiglia dell’ex allenatore Alberto Zaccheroni all’Ausl Romagna, di quattro carrozzine speciali da destinare proprio alla riabilitazione dell’ospedale cesenaticense, dove recentemente è stato curato anche ’Zac’.

Sul Marconi recentemente si sono accesi i riflettori, con la decisione dei vertici dell’Ausl Romagna e del Comune di Cesenatico, di giungere ad uno scambio di terreni, che ha consentito al Comune di costruire il Ciclodromo a Villamarina e permetterà all’Ausl di avere 6.500 metri quadrati di superficie sul retro dell’attuale ospedale, dove costruire un ampliamento consistente.

Complessivamente saranno investiti 9 milioni di euro, per ricavare un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’area dei servizi pediatrici, i servizi sociali, i servizi socio sanitari per l’accesso alle prestazioni collegate all’area della non autosufficienza, quindi per minori, anziani e disabili, oltre ai servizi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile. Complessivamente sono previsti investimenti finanziati con fondi Pnrr. Nel riordino gli attuali 14 posti letto del reparto di Medicina saranno convertiti in posti letto di Riabilitazione estensive, che si aggiungeranno ai 20 già presenti di Riabilitazione intensiva e ai 20 di lungodegenza. Inoltre l’ospedale sarà dotato di una nuova Tac. Il direttore della Struttura semplice dipartimentale di Neuroriabilitazione, il dottor Flores Arlotti, nel ringraziare la famiglia Zaccheroni, annuncia un ruolo di primo piano per la Riabilitazione a Cesenatico: "Alberto e la sua famiglia ci hanno donato carrozzine di alta tecnologia, che sono preziose nella complessa attività clinica con cui seguiamo i pazienti. Da vent’anni curiamo persone con danni celebrali e questa esperienza ci ha consentito di raggiungere elevati standard, al punto che gli ospedali dell’Emilia Romagna e anche di San Marino, fanno riferimento a noi. Per me e il mio team è stato importante conoscere Alberto Zaccheroni anche dal punto di vista umano, è un arricchimento".

L’ospedale di Cesenatico è già una eccellenza nella Riabilitazione a livello regionale e con l’ampliamento lo potrà essere anche a livello nazionale. Il sindaco Matteo Gozzoli, ha posto l’accento sull’importanza di difendere una sanità pubblica che ha raggiunto sul nostro territorio dei punti di eccellenza, perchè mette sempre al centro il benessere dei cittadini e non soltanto o principalmente il fatturato.