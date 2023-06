Riaperta ieri la strada 128 Sarsina-Ranchio

di Edoardo Turci

Da ieri è stata riaperta la Strada provinciale n. 128 che da Sarsina conduce alla frazione Ranchio - con la limitazione di velocità pari a 30kmh, mentre per quanto riguarda la portata, il limite stabilito con ordinanza è di 18 tonnellate - solo per i residenti e autorizzati. Il traffico rimane interdetto invece per i motoveicoli e biciclette.

Il sindaco di Sarsina Enrico Cangini intende ringraziare per questo intervento di ripristino parziale, l’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, la ditta Clas appaltatrice dei lavori e la ditta Tontini. Ovvia la raccomandazione della massima prudenza quando si transita su questo tratto di strada che come tante nella zona è stata martoriata dai disastrosi eventi atmosferici di un mese fa, con una dozzina tra frane e smottamenti. Fin da subito anche i residenti si sono messi all’opera con scavatori e trattori per cercare di liberare il tratto stradale e per cercare di riattivare un minimo almeno la viabilità locale. Ora l’apertura della strada ai soli residenti e autorizzati rappresenta un primo segnale di ritorno quasi alla normalità, ma resta ancora molto da fare con le frane ancora in movimento; infatti dopo l’evento calamitoso per il ripristino di tratti stradali occorrono verifiche, controlli e monitoraggi per verificare la stabilità del terreno sottostante al fine poi di programmare i lavori di riempimento e asfaltatura. E in molti di questi casi si parla di tempistiche di minimo sei mesi- un anno per gli interventi.

Nel frattempo il Comune di Sarsina ha risolto altre criticità, col prezioso contributo della Provincia per la messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 29 che collega Linaro a Ranchio, come anche il tratto tra Ranchio e Pieve di Rivoschio.

In mezzo a questo grande dramma collettivo è emersa, d’altro canto, una grande solidarietà fra cittadini e istituzioni, (a Ranchio, nei locali della Pro Loco, venivano sfornati pasti caldi per chiunque alle prese coi disagi legati all’interruzione di certi servizi) uniti nel far fronte ad un disastro naturale che ha quasi cambiato l’orografia della media valle del Borello e del Savio. Per un certo tempo Ranchio, con 3-400 residenti è stato pressoché isolato con la sola apertura parziale del collegamento Spinello-Civorio e con tutte le problematiche del caso legato all’assenza di luce, acqua e gas. I geologi sostengono che simili effetti devastanti avrebbero dovuto accadere gradualmente e lentamente nell’arco di un secolo e invece in una notte di pioggia o poco più è accaduto l’imponderabile. Con conseguenze drammatiche a cui però si è cominciato a mettere riparo.