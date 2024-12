Riaperta la Sp13 tra Masrola e Stradone

Dopo un durissimo lavoro, sotto la pioggia battente, durato da lunedì sera fino a ieri mattina, è stata riaperta la provinciale 13 fra Masrola e Stradone, frazioni di Borghi, bloccata per lo straripamento del Rio Tamburone e scongiurato così che si formasse una lunghissima fila dei camion che vanno nella discarica di Ginestreto di Sogliano al Rubicone, alle cave di Borghi e agli allevamenti. L’intervento della Provincia è giunto stavolta dopo che fin dal maggio 2023 il sindaco Silverio Zabberoni (nella foto) aveva lanciato l’allarme per la situazione insostenibile: quella è l’unica strada che collega la discarica di Ginestreto, le cave, attività agricole, artigianali e industriali, capannoni avicoli che hanno bisogno di rifornimenti di mangime.

Nei comuni della vallata e del crinale appenninico ci sono ancora una ventina di cantieri aperti per sistemare le frane del maggio 2023 e di settembre scorso. L’abbondante pioggia di questi giorni ha contribuito non solo a fermare i lavori, ma spesso a riportare sulla strada terra e fango e a ricominciare da capo. A Sogliano al Rubicone è stata chiusa la circonvallazione in frazione Ponte Uso per essere ripulita dal fango e dai detriti. A Ronconfreddo preoccupata la sindaca Sara Bartolini per le condizioni di Via Compagnia in frazione Ciola Araldi: "Deve essere ripulita perchè piena di fango e terra in quanto sita sotto un monte e quando piove così tanto la terra scende giù e invade la strada. Chiusa anche la Fondovalle Rigossa per fango e smottamenti, causati dalla esondazione del fiume Rigossa in quel tratto". Adesso tutti chiedono di dare una forte accelerata agli interevnti e di messa in sicurezza.