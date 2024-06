Riaperta la statale 71. L’ultima di 1600 frane

E’ stata riaperta al traffico ieri alle 18 la strada statale 71 Umbro-Casentinese Romagnola tra Sarsina a Quarto, chiusa dal maggio dello scorso anno per una grande frana e aperta al traffico dei residenti dal gennaio scorso. Prima della riapertura c’è stata una breve cerimonia aperta col sindaco di Sarsina Enrico Cangini che sprizzava soddisfazione per almeno due motivi: finalmente l’agibilità della strada è stata ripristinata e così non ci saranno problemi per il passaggio del Tour de France il 29 giugno. Al fianco di Cangini c’era il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, anche lui visibilmente soddisfatto. Entrambi hanno ascoltato con attenzione la descrizione dell’ingegner Aldo Castellari dell’Anas del colossale lavoro che si è sviluppato nella scarpata sottostante con l’inserimento di circa 160 pali di consolidamento e una paratia, e in quella soprastante rimodellata con l’ausilio di piccole cariche esplosive e imbrigliata con 22.000 metri quadrati di rete d’acciaio per impedire che pietre finiscano sulla strada.

Tutti i presenti, tra i quali l’onorevole Alice Buonguerrieri e gli altri tre sindaci della Valsavio. Enrico Salvi di Verghereto, Enrico Spighi di Bagno di Romagna e Monica Rossi di Mercato Saraceno, hanno ascoltato le note della tromba di Tommaso Scarpellini e intonato l’Inno di Mameli e Romagna Mia. Cangini ha ringraziato le aziende che hanno operato (Baraldini, CSM, Nanni, Frantoio Fondovalle e Dallapè), ma soprattutto gli abitanti di Quarto ai quali il Comune di Sarsina ha dato un contributo di 300 euro per compensare il disagio.

Paolo Morelli