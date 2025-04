Riaperta la strada a Piomandino

Si sono conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada comunale San Silvestro-Monsavino, in località Piomandino, territorio di campagna di Bagno di Romagna. "La strada era purtroppo chiusa dall’aprile 2024- dicono il sindaco Enrico Spighi e l’assessora ai lavori pubblici Silvia Alessandrini- a causa eventi alluvionali, che avevano provocato distacchi di massi dalla scarpata a monte, mettendo a rischio la sicurezza della viabilità. Dopo accurate verifiche e approfonditi controlli del versante interessato, si è proceduto a un intervento complesso di consolidamento e ripristino, eseguito dalla ditta Dallapè Consolidamenti srl per un importo totale di 18.300 euro".

Questa via di collegamento, che unisce l’abitato di San Silvestro con Monsavino e, successivamente, Montegranelli, è stata riaperta al traffico.