Riaperto anche il caso di Cristina Golinucci

di Luca Ravaglia "Ci sono giorni, come questo, che non sono per niente facili da affrontare. A livello fisico ce la metto tutta, ma l’aspetto psicologico è decisamente pesante. Spero di non cedere. Perché voglio la verità su Cristina". E’ provata Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristina Golinucci, che da oltre 30 anni si batte per conoscere ciò che accadde a sua figlia il primo settembre del 1992, quando la ragazza, dopo aver parcheggiato la sua auto nel piazzale antistante il convento dei frati Cappuccini, scomparve senza essere mai più ritrovata. Dopo che l’avvocato Barbara Iannuccelli che segue il caso di Cristina ha annunciato la riapertura delle indagini anche in relazione alla scomparsa della giovane Golinucci sulla scia di quanto disposto in relazione al caso di Chiara Bolognesi, per mamma Marisa si palesa una nuova speranza, accompagnata però dal pesante carico emotivo di una vicenda che dopo tre decenni non ha ancora portato risposte concrete. "Non sono sola – ha raccontano Marisa Degli Angeli preparandosi a partire per Roma, dove ieri ha partecipato alla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ – perché l’associazione Penelope mi è sempre stata vicina e con lei pure l’avvocata Barabara Iannuccelli, che sta seguendo la vicenda...