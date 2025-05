Riaperto lo sportello Hera: ecco gli orari e tutti i servizi

Lo sportello Hera di via Rubicone Destra a Savignano sul Rubicone da lunedì riapre al pubblico con un ambiente più grande, moderno e funzionale e spazi più comodi e accessibili grazie a un importante intervento di restyling. Il nuovo spazio è pensato per rendere più semplice e soddisfacente l’esperienza dei clienti, che in questo punto di contatto possono trovare risposta a ogni esigenza legata alle proprie forniture di casa: energia elettrica, gas e soluzioni e prodotti per la transizione energetica, ma anche servizio idrico e ambientale, con la consegna delle dotazioni. L’orario di apertura rimane invariato e offre continuità a famiglie e aziende del territorio: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì dalle 8 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.

I cittadini possono rivolgersi per informazioni e supporto su tutte le principali utenze domestiche e non domestiche, (acqua, luce, gas e ambiente), oltre che per la consegna delle carte Smeraldo e altre dotazioni nei Comuni dove Hera gestisce la tariffa corrispettivo puntuale. Gli operatori sono a disposizione per qualsiasi richiesta su nuovi allacci, installazione contatori e operazioni contrattuali, ma anche per chiarimenti sulle bollette.