Riapertura del San Biagio: "Possibile, ma a zero costi"

"Il cinema San Biagio attualmente chiuso può avere un futuro? Sì, ma occorre che vengano predisposte le condizioni propizie per rilanciarlo sulla piazza". A parlare è uno degli imprenditori più accreditati del territorio, il cesenate Maurizio Paganelli, titolare di varie sale cinematografiche cesenati e forlivesi, nonché produttore cinematografico. Dopo il film ‘Est-Dittatura last minute’, sta contribuendo anche alla produzione del sequel. 57 anni, aprì nel 1991 l’ Aladdin e gestisce altri cinema, fra cui la multisala Cineflash di Folimpopoli (otto sale), tre cinema di Forlì fra cui una arena, e un’altra sala a Comacchio".

Paganelli, i locali del cinema San Biagio, di proprietà del comune, sono chiusi da cinque anni.

"Conosco la vicenda che per chi lavora e chi è interessato al cinema nel settore provoca dispiacere, ma la riapertura di un cinema è un’operazione complessa e occorre trovare il modo di favorirla, se quella è l’intenzione, nel modo più efficace".

L’assessore comunale alla cultura Verona ha informato che il comune sta valutando la fatitbilità economica di un bando, dopo averlo prima annunciato un anno fa e poi bloccato.

"I piani di fattibilità economica sono necessari e vanno preparati con cura quando si realizza un bando, per fare andare a buon fine l’operazione".

A lei non manca il lavoro, ma si metterebbe in gioco come imprenditore per riaprire il cinema San Biagio?

"Premesso che quando ai primi anni ’90 il San Biagio fu ristrutturato lo presi in gestione per qualche tempo, rispondo che c’è spazio nella nostra città per una riapertura del San Biagio, con quelle due sale poste nel cuore del centro, a patto che vi siano condizioni di particolare favore per chi è disposto a prenderlo in gestione".

A quali condizioni si riferisce?

"Alludo al necessario intervento di ripristino e riqualificazione del cinema da parte dell’amministrazione comunale che si deve accollare l’onere dell’intero intervento e deve azzerare il canone d’affitto. Su queste basi si potrebbe procedere, perché altrimenti l’operazione partirebbe da basi troppo poco convenienti. Insomma, bisogna che un imprenditore lo prenda chiavi in mano e senza canone".

Lei ha un campo di osservazione anche su Forlì.

"Sulla base di quel che vedo a Forlì, il San Biagio potrebbe essere assimilabile al cinema Saffi, ma a differenza di questo che non ha concorrenti nelle vicinanze, dista appena cento metri dall’Eliseo e ciò ovviamente qualche problema può darlo, ma si tratta di connotare il cinema in modo tale che l’offerta sia particolare e differenziata".

Mantenendo anche la sua identità di cinema d’essai?

"Anche operando in quel settore, senz’altro. Lo spazio sul mercato lo si può trovare con creatività assumendosi il rischio imprenditoriale, ma se il Comune non interviene per ottimizzare sale, poltrone, attrezzature e dispositivi e non azzera il canone d’affitto almeno per i primi anni, ritengo sia impossibile trovare chi sia disposto a imbarcarsi nell’avventura".