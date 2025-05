Riapertura dell'impianto Ippodromo di Cesena: al via i campionati regionali Fidal

E’ il momento che il mondo dell’atletica leggera cesenate aspettava da mesi. Dopo due anni di attesa, di sacrifici, di allenamenti forzatamente organizzati in altre località del territorio e di ritardi legati agli imprevisti sulla tabella di marcia dei lavori legati all’imprescindibile restyling post alluvione, l’impianto in zona Ippodromo è pronto a riaprire le sue porte. Con un nuovo look, che lo renderà all’avanguardia quanto meno a livello emiliano romagnolo. Sabato 24 e domenica 25 maggio la struttura gestita dall’Endas Cesena ospiterà infatti i campionati regionali individuali assoluti Fidal, segnando il ritorno dell’attività sportiva e della normalità per la comunità locale. Atleti, tecnici, genitori e volontari stanno collaborando per completare le ultime rifiniture. "L’inaugurazione ufficiale – ha confermato la presidente dell’Atletica Endas Barbara Valdifiori – coinciderà coi campionati regionali; alcune gare saranno aperte anche ad atleti con disabilità tesserati Fispes, a dimostrazione dell’impegno per l’inclusività e la valorizzazione di tutti gli sportivi. Siamo orgogliosi di poter finalmente riaprire il nostro campo. E’ un momento che abbiamo atteso con ansia e che rappresenta una rinascita per la nostra comunità sportiva. L’obiettivo è quello di rendere l’atletica accessibile a tutti, promuovendo valori come l’inclusione, la partecipazione e il benessere". Oltre all’evento cesenate, l’Endas vedrà in pista anche due sui atleti convocati a Bressanone al Brixia meeting (Arianna Prati nel lancio del disco e Giovanni Orlandi nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100) e la squadra cadette impegnata a Castelfranco Emilia nella finale regionale dei campionati societari. Il calendario è già ricco di appuntamenti: lunedì 2 giugno l’undicesimo Memorial Luigi Pratizzoli, un incontro per rappresentative regionali under 16 con 16 regioni italiane. Sabato 7 e domenica 8 giugno i campionati regionali di società master, aperti a tutti i tesserati Fidal over 35, mentre il 26 luglio è in programma il Trofeo Adriatico Memorial Gallina che coinvolgerà una rappresentativa under 23 con la partecipazione di nove regioni. Giovedì 4 settembre infine l’impianto ospiterà la prima edizione di ‘Quartieri in pista’, un evento che coinvolgerà il territorio in una sfida di atletica leggera. L’iniziativa, pensata per promuovere la socializzazione, il fair play e corretti stili di vita, vedrà in pista squadre composte da atleti di tutte le età e di tutti i livelli di preparazione.

Luca Ravaglia