Cesena, riapre il Carisport dopo l’alluvione

Cesena, 8 febbraio 2025 – Dalla melma dell’alluvione è riemerso un Carisport completamente rinnovato che in seguito a un intervento costato due milioni e 360.000 euro sta per ritornare alla città con un volto nuovo, più funzionale, efficiente dal punto di vista energetico e in grado di ospitare eventi sportivi e non solo per una capienza di 2.647 posti.

Già dalla prossima settimana le porte dell’impianto torneranno ad aprirsi per ospitare eventi (il primo sarà una convention internazionale firmata Technogym) anche se la piena funzionalità dovrebbe arrivare a marzo. “Potevamo impiegare meno tempo?”. La domanda se l’è posta ieri l’assessore allo Sport e ai lavori pubblici Christian Castorri. “Forse sì, ma credo di no. Questo luogo era stato invaso dall’acqua, che lo aveva fortissimamente danneggiato: abbiamo pensato di andare oltre il semplice intervento di recupero, investendo per poter riqualificare la struttura. Sul campo si possono stendere i quadrotti del parquet, la superficie dedicata al volley o si può anche rimuovere tutto e lasciare spazio a eventi che permettano anche la fruizione del parterre”.

Come gli spettacoli o i concerti. Al momento saranno fruibili soltanto le gradinate superiori, visto che non c’è più la tribuna. Ne verrà collocata una nuova, retrattile, entro il 2025, per un costo di 200mila euro. Non ci sarà invece il palco. “Non era un investimento sostenibile, quando servirà verrà montato di volta in volta – ha argomentato Castorri – piuttosto valuteremo l’opportunità di collocare una ulteriore tribuna, per ulteriori 200mila euro, opposta a quella che già installeremo”.

Tra gli interventi, sono state previste anche opere di rifacimento della copertura esterna, in parte già eseguite. I lavori proseguiranno senza avere alcun impatto sulla fruibilità dell’impianto, che sarà prima di tutto a vocazione sportiva. “Il Carisport non si chiama così per caso – ha chiarito Castorri –. Lo sport è prioritario, ma non esclusivo. Già in passato questo luogo ha ospitato eventi di tanti generi, di rilievo anche nazionale e interazionale (chi se lo dimentica il concerto dei Foo Fighters? ndr), aprendosi ad aziende e associazioni. Sarà la casa di tutti e sarà una casa di grande qualità”.

In queste ore sono in corso le rifiniture negli spogliatoi e nei due bar, la pulizia della pavimentazione e i test degli impianti. Nel caso in cui dovessero verificarsi nuove emergenze legate agli allagamenti, le strutture che potrebbero essere danneggiate sono state concepite per essere smontate in fretta e trasportate nella gradinata superiore, al sicuro. La prossima settimana ci sarà dunque il battesimo: inizia una nuova vita. In attesa di nuove pagine di storia da scrivere.