Riapre il bar Roma: "E’ un pezzo di storia"

Perché qui? Perché in questo locale da ragazzo ho passato bellissimi momenti. Perché questo banco e queste vetrate che si affacciano su piazza della Libertà e sui suoi portici sono un pezzo di storia della città che merita di rivivere. E noi vogliamo provarci". Parola di Alessandro Medri, che oggi alle 7 tornerà ad aprire la storica porta del Bar Roma, pubblico esercizio per decenni punto di riferimento della vita sociale della città e negli ultimi tempi finito schiacciato nella morsa della crisi, dei lunghi lavori che si erano svolti in piazza e dei tentativi di rilancio purtroppo non andati come sperato. Medri, che ha sposato il progetto insieme a Caffè Pascucci, ha le idee chiare, conosce il territorio e ha già pronta una lista di progetti e iniziative per provare a portare nuova luce al locale, che da oggi si chiamerà ‘Al Roma’. "Porto l’esperienza maturata nel negozio ‘Tradizioni di famiglia’ di Sant’Egidio, specializzato in offerte di prodotti senza glutine: ovviamente il passaparola con la clientela abituale è già ben avviato e i riscontri della vigilia sono incoraggianti. Tanti hanno già promesso di venire a trovarci". Apertura dalle 7 alle 22: i punti forti annunciati saranno le colazioni e gli apertivi: "Aggiungeremo musica dal vivo ed eventi di vario tipo, decisi come siamo a rilanciare questo spazio dalle grandissime opportunità. Perché c’è poco da dire, le caratteristiche che ci sono tra i muri di ‘Al Roma’ non si trovano da altre parti in città. E abbiamo tutte le intenzioni di sfruttarle". Anni fa ci furono i lavori sulla pavimentazione della piazza, ora è in corso la riqualificazione di palazzo Oir. "Sappiamo bene qual è il contesto nel quale iniziamo il nostro percorso, ma non siamo spaventati. La zona di piazza della Libertà può davvero rifiorire e rappresentare un ottimo punto di incontro per la città, come d’altra parte è stato per anni".

La ricetta del rilancio passa anche dall’attenzione ai dettagli, sia in relazione all’arredo, sia per quanto riguarda le proposte enogastronomiche. "Di certo il lampadario che illuminerà la sala centrale non passerà inosservato… Per quanto riguarda la nostra offerta invece, ‘Al Roma’ è un locale in grado di offrire proposte per tutti i gusti e per tutte le ore del giorno. Abbiamo a disposizione anche gli spazi necessari per organizzare eventi e animazioni. C’è tutto quello che serve, a partire dall’entusiasmo che stiamo riversando in questa nuova avventura".

Luca Ravaglia