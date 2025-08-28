Riapre il museo archeologico. Il mausoleo di Rufus in vetrina

Sarsina, culla del tempo, della storia romana preservata tra i monti dell’Appennino e servita al pubblico in una nuova veste, fatta di fascino ed evocazioni. ‘Meraviglia’ è la parola scelta dal sindaco Enrico Cangini, dal direttore ad interim dei musei nazionali di Bologna, della direzione regionale dell’Emilia Romagna Costantino D’Orazio e dalla direttrice del Museo Archeologico Nazionale Federica Timossi per presentare l’anteprima delle nuove sale che custodiranno le opere d’arte arrivate fino a noi dall’epoca romana.

Per cambiare volto agli spazi sono stati investiti 1 milione e 250.000 euro, 900.000 dei quali messi a disposizione dalla direzione generale dei musei e del Dipartimento per la valorizzazione del Ministero della Cultura ed è stato avviato un cantiere che dovrebbe essere rimosso entro l’inizio del 2026, possibilmente rispettando l’iconica data di San Valentino individuata in queste settimane.

"Si era partiti con l’intento di effettuare un intervento antisismico e di dare una ‘riverniciata’ alle pareti – ha commentato D’Orazio, ringraziando tutti coloro che stanno partecipando al progetto – dopo di che il quadro è cambiato. Il Ministero conosce bene Sarsina e il valore storico e culturale di questo territorio. Sono state organizzate visite e ci si è confrontati con l’amministrazione comunale: così sono stati trovati altri fondi e siamo stati in grado di avviare il grande e ambizioso progetto che volge ormai al termine, nel rispetto dei tempi che ci eravamo prefissati".

Tra le date in calendario erano in effetti stati inseriti anche gli ultimi giorni di agosto: da ieri e fino al 31 infatti sarà così possibile partecipare a visite guidate gratuite del museo in fase di restyling, prevalentemente in calendario tra il tardo pomeriggio e la serata, volte a mostrare alla collettività il patrimonio custodito. Per prenotare o chiedere informazioni aggiuntive, si può inviare una mail a muarchsarsina@cultura.gov.it.

L’occasione è rappresentata dalla festa di San Vicinio, il patrono di Sarsina, ricorrenza molto sentita dall’intera comunità. "A rivoluzionare il concetto di visita – ha aggiunto D’Orazio insieme a Federica Timossi – è l’intero allestimento, valorizzato in particolare dalla grande vetrata che renderà visibile il Mausoleo di Rufus anche dall’esterno e pure nelle ore serali e notturne, grazie a un suggestivo sistema di illuminazione". Da qui il titolo dell’evento in programma in questi giorni: ‘Sarsina risplende’.

La visita in anteprima di ieri è stata anche l’occasione per illustrare gli interventi effettuati da parte di tutti i professionisti che stanno seguendo il cantiere. Il filo comune è quello di rendere gli spazi accattivanti per tutti, attraverso soffitti sospesi, allestimenti a terra, giochi di luce e informazioni didascaliche studiate con un nuovo approccio, coordinato o da Maria Lucia Masciopinto, funzionaria architetta dei musei nazionali di Bologna. "Serve non dilungarsi nel messaggio e allo stesso tempo fornire informazioni interessanti, in grado di contestualizzare l’opera e che facciano presa nel visitatore".

Dunque ecco che le didascalie, tutte intorno agli 850 caratteri, spaziano dalle curiosità delle teste di bue ai dettagli del mosaico dedicato a Dioniso, raffigurato insieme a belve feroci. L’intento è garantire quello che ai tempi dei social si chiama ‘effetto wow’. E le premesse paiono esserci tutte. Tutte e per tutti. Perché, come chiosa il primo cittadino: "La meraviglia non può essere a uso esclusivo di studiosi e addetti ai lavori". La meraviglia è universale. E a Sarsina non manca.